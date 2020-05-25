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РИА Наука
2020-05-25T14:06
https://ria.ru/20200525/1571941145.html
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
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РИА Новости

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

11:28 25.05.2020 (обновлено: 14:06 25.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСоветский орбитальный корабль "Буран" отмечает двадцатилетний юбилей полета
Советский орбитальный корабль Буран отмечает двадцатилетний юбилей полета
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Соединенные Штаты проводят испытания, такую работу ведут. У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
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Говоря о назначении генеральным директором РКК "Энергия" бывшего директора компании "Сухой" Игоря Озара, Рогозин назвал привлечение в космическую отрасль "людей, имеющих колоссальный опыт в авиации", абсолютно оправданным.
По мнению руководителя "Роскосмоса", для околоземных орбитальных станций, которые находятся в геомагнитном поле Земли, с целью защиты экипажа от космической радиации целесообразно "двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах".
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Рогозин отметил, что госкорпорация вместе с головным научным институтом ЦНИИмаш уже приступили к работе по этой "очень перспективной теме". Он также напомнил, что для крылатого космического корабля "Буран", созданного в СССР, применения не нашлось. Это, по словам Рогозина, стало одной из причин закрытия программы.
"Буран" — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка началась в 1974 году и продолжалась более десяти лет. Космическая система "Энергия" — "Буран" включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель "Энергия", сам "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.
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