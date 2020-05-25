Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

По мнению руководителя "Роскосмоса", для околоземных орбитальных станций, которые находятся в геомагнитном поле Земли, с целью защиты экипажа от космической радиации целесообразно "двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах".