Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Сейчас развитие пилотируемой программы связано как раз с созданием космопланов. Соединенные Штаты проводят испытания, такую работу ведут. У нас есть задумка по новому пилотируемому кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Говоря о назначении генеральным директором РКК "Энергия" бывшего директора компании "Сухой" Игоря Озара, Рогозин назвал привлечение в космическую отрасль "людей, имеющих колоссальный опыт в авиации", абсолютно оправданным.
По мнению руководителя "Роскосмоса", для околоземных орбитальных станций, которые находятся в геомагнитном поле Земли, с целью защиты экипажа от космической радиации целесообразно "двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах".
Рогозин отметил, что госкорпорация вместе с головным научным институтом ЦНИИмаш уже приступили к работе по этой "очень перспективной теме". Он также напомнил, что для крылатого космического корабля "Буран", созданного в СССР, применения не нашлось. Это, по словам Рогозина, стало одной из причин закрытия программы.
"Буран" — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка началась в 1974 году и продолжалась более десяти лет. Космическая система "Энергия" — "Буран" включала в себя универсальную сверхтяжелую ракету-носитель "Энергия", сам "Буран", а также средства наземной космической инфраструктуры ракеты-носителя и орбитального корабля.