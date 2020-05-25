В КБР число жертв коронавируса достигло 12

НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 12, за сутки скончался еще один больной – пожилая женщина, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 11 пациентов с коронавирусом.
"За сутки скончался один пациент – женщина 1949 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки выявлены 83 новых случая заражения COVID-19, всего - 2334. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших – 588.
В республике в трех госпиталях находятся 655 человек, из которых 40 больных – в реанимации, 27 – подключены к аппаратам ИВЛ.
"На амбулаторном лечении – 476 человек, в том числе 53 ребенка, еще 603 человека, включая 229 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1834 человека, имевших контакты с зараженными людьми", - уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.