В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных увеличилось до 21. Три случая за сутки - две женщины и один мужчина - 73 года, 87 лет и 61 год соответственно; заболевшие имели тяжелые хронические заболевания", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 27 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 16 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе, у восьмерых диагностирована пневмония.

На 25 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 43,9 тысячи человек. Всего в регионе выявлено 1244 случая заражения, из них 534 человека уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 3,6 тысячи человек, в том числе 172 в условиях обсерватора.

С 12 мая в области действует обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса - носить маски необходимо не только во всех общественных местах, но и на улице, при себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Режим обязательной самоизоляции до конца месяца должны соблюдать только люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Также детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

В пятницу по итогам заседания оперштаба принято решение о том, что сотрудники органов правопорядка с 25 мая начнут привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим. Прежде они ограничивались предупреждением.