В Мурманской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

"В этом месте течение сильное, там часто гибнут люди. Семья полная и благополучная, нельзя говорить, что ребенок был полностью передоверен старшей сестре", - добавила Александрович.

"Вчера (водолазами обследовано) 450-500 метров под водой, сегодня еще 500 метров. Также идут поиски на берегу. Обследуют все. Радиус расширяется постоянно, движутся вниз по течению Тунтсайоки. Ищут 145 человек", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.