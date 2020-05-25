Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T11:41
https://ria.ru/20200525/1571940560.html
В Мурманской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Мурманской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

11:22 25.05.2020 (обновлено: 11:41 25.05.2020)
1558
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Спасатели, следователи и добровольцы второй день разыскивают 4-летнюю девочку, пропавшую в субботу вечером возле бурной реки в селе Алакуртти Мурманской области, следователи используют эхолот и квадрокоптер, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Алина Александрович.
"Нашими следователями применяются квадрокоптер и эхолот, 3 следователя работают на месте", - рассказала собеседница агентства.
Сообщение о пропаже девочки поступило в МЧС в ночь на воскресенье. По словам Александрович, ребенок со своей старшей сестрой 13 лет и ее подругой гуляли в районе берега реки, 4-летняя девочка была под присмотром, но старшие подруги ненадолго отвлеклись, и девочка пропала.
"В этом месте течение сильное, там часто гибнут люди. Семья полная и благополучная, нельзя говорить, что ребенок был полностью передоверен старшей сестре", - добавила Александрович.
"Вчера (водолазами обследовано) 450-500 метров под водой, сегодня еще 500 метров. Также идут поиски на берегу. Обследуют все. Радиус расширяется постоянно, движутся вниз по течению Тунтсайоки. Ищут 145 человек", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
30 августа 2018, 12:00
Координатор "Лиза Алерт": лучший поиск человека — тот, которого не было
0111010
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
Спасатели обнаружили тело пропавшей в Мурманской области девочки. Кадры СК
На юге Мурманской области, где искали девочку, нашли тело ребенка
Автомобиль скорой помощи
В Башкирии стеклоподъемник убил ребенка
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Полицейский
Житель Вологодской области получил 13 лет колонии за убийство дочери
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Сотрудники МЧС
В Приморье двое взрослых и ребенок погибли при падении машины в реку
Сотрудник НИИ в лаборатории
Директор Центра Гамалеи рассказал о первых испытаниях вакцины от COVID-19
У девочки все хорошо: омбудсмен о малышке, с рождения жившей в больнице
Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
Полиция
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
Инспектор ГИБДД
В Мурманской области женщина устроила смертельное ДТП, уходя от ДПС
Последствия пожара в Читинском районе Забайкальского края
Власти Забайкалья назвали причину пожаров в лесах
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Человек моет руки
Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
Лента новостейМолния