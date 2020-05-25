В Мурманской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Спасатели, следователи и добровольцы второй день разыскивают 4-летнюю девочку, пропавшую в субботу вечером возле бурной реки в селе Алакуртти Мурманской области, следователи используют эхолот и квадрокоптер, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ Алина Александрович.
"Нашими следователями применяются квадрокоптер и эхолот, 3 следователя работают на месте", - рассказала собеседница агентства.
Сообщение о пропаже девочки поступило в МЧС в ночь на воскресенье. По словам Александрович, ребенок со своей старшей сестрой 13 лет и ее подругой гуляли в районе берега реки, 4-летняя девочка была под присмотром, но старшие подруги ненадолго отвлеклись, и девочка пропала.
"В этом месте течение сильное, там часто гибнут люди. Семья полная и благополучная, нельзя говорить, что ребенок был полностью передоверен старшей сестре", - добавила Александрович.
"Вчера (водолазами обследовано) 450-500 метров под водой, сегодня еще 500 метров. Также идут поиски на берегу. Обследуют все. Радиус расширяется постоянно, движутся вниз по течению Тунтсайоки. Ищут 145 человек", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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