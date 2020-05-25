Отельеры прогнозируют "войну за шезлонги" на курортах

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Отельеры рассказали об изменениях правил пользования шезлонгами на курортах, Отельеры рассказали об изменениях правил пользования шезлонгами на курортах, сообщает Mirror.

Многие туристы, отдыхая на пляжах Испании, Греции, Турции, предпочитают с утра занимать шезлонг у бассейна. Они еще до завтрака "резервируют" его полотенцем или панамкой, чтобы пользоваться весь день.

Эксперты прогнозируют "войну за шезлонги", которая может разгореться на пляжных курортах в этом году. Из-за правил социальной изоляции, которые требуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра, количество лежаков у воды сократится, и занимать их с раннего утра на весь день будет запрещено.

В некоторых гостиницах пластиковую мебель могут приковать цепями к определенном зонам отдыха – в саду, на газоне. Перемещать ее будет запрещено, и загорать постояльцы будут там, где сотрудники отеля установят шезлонги. А еще их будут мыть после каждого туриста.