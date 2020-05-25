Отельеры прогнозируют "войну за шезлонги" на курортах

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Отельеры рассказали об изменениях правил пользования шезлонгами на курортах, сообщает Mirror.
Многие туристы, отдыхая на пляжах Испании, Греции, Турции, предпочитают с утра занимать шезлонг у бассейна. Они еще до завтрака "резервируют" его полотенцем или панамкой, чтобы пользоваться весь день.
Эксперты прогнозируют "войну за шезлонги", которая может разгореться на пляжных курортах в этом году. Из-за правил социальной изоляции, которые требуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра, количество лежаков у воды сократится, и занимать их с раннего утра на весь день будет запрещено.
В некоторых гостиницах пластиковую мебель могут приковать цепями к определенном зонам отдыха – в саду, на газоне. Перемещать ее будет запрещено, и загорать постояльцы будут там, где сотрудники отеля установят шезлонги. А еще их будут мыть после каждого туриста.
"Мы определяем конкретные места для лежаков, чтобы обеспечить необходимые расстояния и провести дезинфекцию, прежде чем новые гости займут их, - рассказал представитель одного из отелей. - Шезлонги устанавливаются персоналом, и гостям не разрешается перемещать их по территории".