"Аэрофлот" сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пассажиропоток группы " Пассажиропоток группы " Аэрофлот " в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

"В апреле 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 229 тысяч пассажиров, что на 95,2% ниже результата за апрель 2019 года", - говорится в сообщении.

За четыре месяца 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 миллиона пассажиров, что на 34,7% ниже аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,1 миллиона пассажиров - на 38,5% меньше, чем год назад.

Авиакомпания "Аэрофлот" в апреле снизила перевозки на 95,2% - до 147,7 тысячи человек. Пассажиропоток международных рейсов группы "Аэрофлот" в апреле упал на 99,5% - до 9,9 тысячи человек, внутренних - на 91,6%, до 219 тысяч. Количество пассажиров на международных рейсах авиакомпании в апреле снизилось на 99,6% - до 6,4 тысячи человек, на внутренних - на 90%, до 141,3 тысячи.

"На операционные результаты четырех месяцев и апреля 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. В дополнение к остановке международных рейсов ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей внутренних перевозок", - говорится в сообщении.

Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%. Оставшаяся часть операционной программы обеспечивала минимально необходимые полетные связи между Москвой и регионами. В связи с указанными ограничениями, повлиявшими на спрос, рейсы выполнялись с пониженной загрузкой, однако с учетом сокращения емкостей число рейсов в апреле составило только 4,5 тысячи.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов и ограничила количество прибывающих пассажиров.