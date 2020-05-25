Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов по удаленной работе

"В целом инициатива по урегулированию спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, Минтрудом поддерживается. Однако мы еще продолжаем консультации относительно конкретных норм, которые должны быть урегулированы законодательно и порядка их регулирования. Важно отметить, что организация удаленной работы обусловлена технологической и организационной спецификой выполнения конкретных трудовых функций", - уточнили в пресс-службе ведомства.