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2020-05-25T11:15
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Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов по удаленной работе
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РИА Новости

Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов по удаленной работе

11:14 25.05.2020 (обновлено: 11:15 25.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минтруд поддерживает урегулирование спорных вопросов при организации работы на "удаленке", консультации по конкретным нормам продолжаются, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) предлагает внести в Трудовой кодекс понятие временной удаленной работы, возмещать работнику на "удаленке" дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, а также прописывать в дополнительном соглашении к договору, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи.
В Минтруде рассказали, что получили проект ФНПР, специалисты ведомства знакомятся с ним.
"В целом инициатива по урегулированию спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, Минтрудом поддерживается. Однако мы еще продолжаем консультации относительно конкретных норм, которые должны быть урегулированы законодательно и порядка их регулирования. Важно отметить, что организация удаленной работы обусловлена технологической и организационной спецификой выполнения конкретных трудовых функций", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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В Минтруде также отметили, что вопросы организации удаленной работы могут решаться по-разному в зависимости от категорий работников и видов деятельности компаний.
В ФНПР ранее уже обращали внимание на необходимость отрегулировать формат удаленной работы. По словам главы ФНПР Михаила Шмакова, режим удаленной работы надо законодательно оформить, так как люди, переведенные на "удаленку", жалуются на фактический бесконечный рабочий день. Глава Минтруда Антон Котяков также заявлял, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)МоскваОбщество
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