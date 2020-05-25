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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T16:16
https://ria.ru/20200525/1571940130.html
МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:276:3151:2048_1036x0_80_0_0_fe8a0d71bdae87c4a171520c7b61a1cf.jpg
РИА Новости

МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19

11:14 25.05.2020 (обновлено: 16:16 25.05.2020)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Китай считает безосновательными заявления США о том, что КНР может попытаться выкрасть американскую вакцину от COVID-19, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что США первым удастся разработать вакцину от коронавируса, при этом он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от COVID-19.

"Заявления США безосновательны. Китай добился значительного прогресса в области разработки вакцины от COVID-19, зачем нам смотреть на США", — заявил дипломат.

По его словам, вне зависимости от того, какая страна первой завершит исследования и разработку вакцины и начнет ее применение, это будет значимым вкладом в борьбу человечества против пандемии. Представитель ведомства подчеркнул, что исследования и разработка вакцины от COVID-19 — это не гонка между США и Китаем, а гонка между человечеством и вирусом.
"Китай готов делиться своим опытом в области исследований и разработки вакцины, укреплять международное сотрудничество в этой сфере", — указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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"Тяжело даже представить". США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга
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Распространение нового коронавирусаЧжао ЛицзяньМИД КНРКитайСШАВ мире
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YSYar S
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