МИД Китая ответил на слова советника Трампа о вакцине от COVID-19

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что США первым удастся разработать вакцину от коронавируса, при этом он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от COVID-19.

По его словам, вне зависимости от того, какая страна первой завершит исследования и разработку вакцины и начнет ее применение, это будет значимым вкладом в борьбу человечества против пандемии. Представитель ведомства подчеркнул, что исследования и разработка вакцины от COVID-19 — это не гонка между США и Китаем, а гонка между человечеством и вирусом.