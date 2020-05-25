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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:13
https://ria.ru/20200525/1571940043.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:13 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 85% новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, причем 8,7% - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице (за сутки - ред.) подтверждено 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 166 473 случая коронавируса. 43,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 8,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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