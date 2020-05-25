Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице (за сутки - ред.) подтверждено 2560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 166 473 случая коронавируса. 43,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% – старше 80 лет. Также 8,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.