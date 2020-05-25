В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесного пожара

ИРКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где на площади более 600 гектаров действует верховой пожар, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Из-за крупного лесного пожара площадью 674 гектара в Тайшетском районе с 09.00 (04.00 мск) 25 мая введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что верховой пожар действует в труднодоступной местности на границе с Красноярским краем, в 63 км от деревни Георгиевка. Возгорание было зарегистрировано 19 мая, оно возникло от грозы. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую площадь. В настоящее время. по данным властей, приступить к его тушению не представляется возможным. Ожидается, что прогнозируемый в районе пожара дождь собьет пламя, и тогда можно будет приступить к тушению. В район ЧС переброшена группировка спасателей численностью около 100 человек.
На 25 мая высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности установились в 25 районах Иркутской области.