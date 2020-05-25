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Теймур Джафаров: жизнь придумывает сюжеты круче любого сценариста
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РИА Новости

Теймур Джафаров: жизнь придумывает сюжеты круче любого сценариста

13:00 25.05.2020 (обновлено: 13:01 25.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ОккоГлава компании Team Films Теймур Джафаров
Глава компании Team Films Теймур Джафаров
© Фото : предоставлено пресс-службой Окко
Сериал "Записки отельера #Гельвеция" по мотивам книги Юниса Теймурханлы "Do not disturb. Записки отельера" стартовал в сети. О преимуществах web-проектов, вторичности в искусстве, "карантинных" проектах, Шнурове-экскурсоводе корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с продюсером сериала, главой компании Team Films Теймуром Джафаровым.
— Несколько дней назад в сети стартовал комедийный сериал "Записки отельера #Гельвеция". Бесконечные перипетии постояльцев гостиницы и персонала — тема совсем не новая, широко раскрытая в сериалах, чем она вас заинтересовала?
— Любое произведение, которое делаешь, может показаться вторичным и кем-то уже созданным. На самом деле за весь ХХ век и начало ХХI в кинематографе все уже было сказано. Еще Аристотелем в Древней Греции были перечислены сюжетообразующие темы – их 12, поэтому что бы мы ни делали, до нас это уже было.
Я прочел книгу Юниса Теймурханлы "Do not disturb. Записки отельера", заинтересовался. Жизнь придумывает сюжеты круче, чем любой сценарист. И в нашем проекте это реальные истории в отличие от других сериалов на тему отелей. В данном конкретном случае мы попробовали найти новую форму, очень короткую, для формата web-проекта. Ведь веб – это отсутствие четкого хронометража, возможность рассказать историю так, как хочешь ты.
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— Вы были продюсером "карантинного" проекта "Третьяковка со Шнуром", который, по словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, посмотрела невиданная для музея аудитория — 700 тысяч человек. Как возникла кандидатура Сергея Шнурова, почему именно он?
— Когда я подключился к процессу, идея онлайн-экскурсии по залам показалась сомнительной. Не хотелось повторяться и делать похожие музейные съемки. Если и запускать проект, то мейнстримовый, для огромного количества людей. Для тех, кто никогда не пойдет в Третьяковку и искусством особо не интересуется. В процессе подготовки мы обсуждали героев, кто будет в кадре. Единогласно решили, что это Зельфира Трегулова. Я попросил команду поставить к ней в пару личность, которая будет совершенным антиподом и никак не ассоциируется с музеем. Так возник в проекте Шнуров. Судя по просмотрам, идея себя оправдала.
— Сейчас, когда после двух месяцев самоизоляции появился свет в конце туннеля, многие кинематографисты уже находятся на низком старте, готовятся снимать. Когда, по вашим прогнозам, это станет возможно?
— У меня изначально не было иллюзий, что это может закончиться раньше 10 июня. По образованию я врач-реаниматолог и анестезиолог, проходил курсы эпидемиологии. В советских учебниках все написано, ничего нового не придумано до сих пор. Возможно, я думаю, что в районе 10-15 июня мы выйдем на съемочные площадки.
— Реально ли будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для съемочных групп?
— Я думаю, что в Роспотребнадзоре работают здравомыслящие люди. Правила будут корректироваться, исходя из реальной технологии съемок. Мы в период карантина снимаем концерты в прямом эфире. У нас еще никто не заболел, ни один человек из съемочной группы, ни один артист. Существуют правила, которые прописаны в учебниках, о том, как передается респираторный вирус, с какого расстояния и так далее. Ношение масок по ту сторону камер, проветривание помещений, все артисты заранее сдают анализы, чтобы никто никого не заразил. Соблюдение гигиенических норм снижает риск заражения оптимально.
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Если все сдали анализы, заразится при поцелуе у артистов на съемочной площадке шансов меньше, чем в очереди в магазине. Никто не может объяснить, почему мне одному в парке гулять нельзя, а в магазин я имею право пойти. Опять же гиподинамия от сидения на диване вызывает снижение иммунитета.
— Не планируете позже снять фильм или сериал про события, происходящие здесь и сейчас, что вообще будет востребовано после пандемии?
— Мы с командой Окко еще в прошлом году в Каннах презентовали проект о вирусе "Выжившие" во главе с режиссером Борисом Хлебниковым. Эпидемии тогда не было, проект находится в разработке. А вот именно сейчас быстренько написать что-то о происходящем и быстро снять на эту тему проект — в таком формате не хочу.
Относительно актуальных сюжетов могу сказать, что востребовано всегда одно и то же — правильные, хорошо сделанные истории. Вопрос только в нахождении интересной формы. На той интернет-платформе, которую я представляю и радею за нее, мы склоняемся к тому, что нужны мультижанровые истории. Так как на платформу приходят абсолютно разные категории зрителей: и дети, и взрослые, и юноши, и девушки, поэтому нужны проекты, в которых каждый зритель найдет для себя что-то интересное. Конечно, проекты для стриминговой платформы отличаются от того, что идет на телевидении, как минимум своей темпоритмикой. Когда идет телеэфир и запускается блок рекламы, зритель может отвлечься, налить чаю и вернуться. А тут он сам ставит фильм на паузу, поэтому погружение зрителя должно быть значительно большим.
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— Поменяется ли рынок игроков в отрасли после пандемии?
— Рынок уже поменялся. Когда мы вошли в этот кризис, я для себя понял: если в течение определенного времени ничего не произойдет, я пойду банкротить свой продакшн. Друзья, которые занимаются бизнесом, просто плачут. Бизнес в этой стране уже готов закрываться. Конечно, исчезнет какое-то количество кинокомпаний, потому что не выживут. В связи с обстоятельствами, которые так и не названы форс-мажорными, у каждого продакшна существуют определенные обязательства перед банками, аренда, заработная плата, налоги и так далее. Чтобы их выполнить, необходимо что-то производить. В противном случае мы приходим к тому, что компания становится неблагонадежным партнером для заказчика, банка, своих работников. Не можешь выполнить обязательства — банк не хочет давать кредиты, люди не хотят работать. Все взаимосвязано. Соответственно, на мое место тогда придет талантливый продюсер без такого бэкграунда, кредитов и обязательств.
— У вас остановились необратимо какие-то проекты? Что планируете снимать сразу, как разрешат?
— У нас ничего не остановилось. Мы закончили одну историю и начали следующую. Киношники — люди суеверные, поэтому пока не запустились, я не хотел бы говорить и раскрывать подробности о готовящихся проектах.
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Теймур ДжафаровРоссияКино и сериалыИнтервью - Авторы
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