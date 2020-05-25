Теймур Джафаров: жизнь придумывает сюжеты круче любого сценариста

Сериал "Записки отельера #Гельвеция" по мотивам книги Юниса Теймурханлы "Do not disturb. Записки отельера" стартовал в сети. О преимуществах web-проектов, вторичности в искусстве, "карантинных" проектах, Шнурове-экскурсоводе корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с продюсером сериала, главой компании Team Films Теймуром Джафаровым

— Несколько дней назад в сети стартовал комедийный сериал "Записки отельера #Гельвеция". Бесконечные перипетии постояльцев гостиницы и персонала — тема совсем не новая, широко раскрытая в сериалах, чем она вас заинтересовала?

— Любое произведение, которое делаешь, может показаться вторичным и кем-то уже созданным. На самом деле за весь ХХ век и начало ХХI в кинематографе все уже было сказано. Еще Аристотелем в Древней Греции были перечислены сюжетообразующие темы – их 12, поэтому что бы мы ни делали, до нас это уже было.

Я прочел книгу Юниса Теймурханлы "Do not disturb. Записки отельера", заинтересовался. Жизнь придумывает сюжеты круче, чем любой сценарист. И в нашем проекте это реальные истории в отличие от других сериалов на тему отелей. В данном конкретном случае мы попробовали найти новую форму, очень короткую, для формата web-проекта. Ведь веб – это отсутствие четкого хронометража, возможность рассказать историю так, как хочешь ты.

— Вы были продюсером "карантинного" проекта "Третьяковка со Шнуром", который, по словам гендиректора галереи Зельфиры Трегуловой, посмотрела невиданная для музея аудитория — 700 тысяч человек. Как возникла кандидатура Сергея Шнурова, почему именно он?

— Когда я подключился к процессу, идея онлайн-экскурсии по залам показалась сомнительной. Не хотелось повторяться и делать похожие музейные съемки. Если и запускать проект, то мейнстримовый, для огромного количества людей. Для тех, кто никогда не пойдет в Третьяковку и искусством особо не интересуется. В процессе подготовки мы обсуждали героев, кто будет в кадре. Единогласно решили, что это Зельфира Трегулова. Я попросил команду поставить к ней в пару личность, которая будет совершенным антиподом и никак не ассоциируется с музеем. Так возник в проекте Шнуров. Судя по просмотрам, идея себя оправдала.

— Сейчас, когда после двух месяцев самоизоляции появился свет в конце туннеля, многие кинематографисты уже находятся на низком старте, готовятся снимать. Когда, по вашим прогнозам, это станет возможно?

— У меня изначально не было иллюзий, что это может закончиться раньше 10 июня. По образованию я врач-реаниматолог и анестезиолог, проходил курсы эпидемиологии. В советских учебниках все написано, ничего нового не придумано до сих пор. Возможно, я думаю, что в районе 10-15 июня мы выйдем на съемочные площадки.

— Реально ли будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора для съемочных групп?

— Я думаю, что в Роспотребнадзоре работают здравомыслящие люди. Правила будут корректироваться, исходя из реальной технологии съемок. Мы в период карантина снимаем концерты в прямом эфире. У нас еще никто не заболел, ни один человек из съемочной группы, ни один артист. Существуют правила, которые прописаны в учебниках, о том, как передается респираторный вирус, с какого расстояния и так далее. Ношение масок по ту сторону камер, проветривание помещений, все артисты заранее сдают анализы, чтобы никто никого не заразил. Соблюдение гигиенических норм снижает риск заражения оптимально.

Если все сдали анализы, заразится при поцелуе у артистов на съемочной площадке шансов меньше, чем в очереди в магазине. Никто не может объяснить, почему мне одному в парке гулять нельзя, а в магазин я имею право пойти. Опять же гиподинамия от сидения на диване вызывает снижение иммунитета.

— Не планируете позже снять фильм или сериал про события, происходящие здесь и сейчас, что вообще будет востребовано после пандемии?

— Мы с командой Окко еще в прошлом году в Каннах презентовали проект о вирусе "Выжившие" во главе с режиссером Борисом Хлебниковым. Эпидемии тогда не было, проект находится в разработке. А вот именно сейчас быстренько написать что-то о происходящем и быстро снять на эту тему проект — в таком формате не хочу.

Относительно актуальных сюжетов могу сказать, что востребовано всегда одно и то же — правильные, хорошо сделанные истории. Вопрос только в нахождении интересной формы. На той интернет-платформе, которую я представляю и радею за нее, мы склоняемся к тому, что нужны мультижанровые истории. Так как на платформу приходят абсолютно разные категории зрителей: и дети, и взрослые, и юноши, и девушки, поэтому нужны проекты, в которых каждый зритель найдет для себя что-то интересное. Конечно, проекты для стриминговой платформы отличаются от того, что идет на телевидении, как минимум своей темпоритмикой. Когда идет телеэфир и запускается блок рекламы, зритель может отвлечься, налить чаю и вернуться. А тут он сам ставит фильм на паузу, поэтому погружение зрителя должно быть значительно большим.

— Поменяется ли рынок игроков в отрасли после пандемии?

— Рынок уже поменялся. Когда мы вошли в этот кризис, я для себя понял: если в течение определенного времени ничего не произойдет, я пойду банкротить свой продакшн. Друзья, которые занимаются бизнесом, просто плачут. Бизнес в этой стране уже готов закрываться. Конечно, исчезнет какое-то количество кинокомпаний, потому что не выживут. В связи с обстоятельствами, которые так и не названы форс-мажорными, у каждого продакшна существуют определенные обязательства перед банками, аренда, заработная плата, налоги и так далее. Чтобы их выполнить, необходимо что-то производить. В противном случае мы приходим к тому, что компания становится неблагонадежным партнером для заказчика, банка, своих работников. Не можешь выполнить обязательства — банк не хочет давать кредиты, люди не хотят работать. Все взаимосвязано. Соответственно, на мое место тогда придет талантливый продюсер без такого бэкграунда, кредитов и обязательств.

— У вас остановились необратимо какие-то проекты? Что планируете снимать сразу, как разрешат?