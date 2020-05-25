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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:10
https://ria.ru/20200525/1571939763.html
В очаге COVID-19 под Мурманском второй день нет новых случаев заражения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570508959_0:83:3493:2047_1036x0_80_0_0_a848b3a2ebed115668db0b2062f9f729.jpg
РИА Новости

В очаге COVID-19 под Мурманском второй день нет новых случаев заражения

11:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТерритория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк" в селе Белокаменка
Территория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО Новатэк в селе Белокаменка
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Территория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО "Новатэк" в селе Белокаменка. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 36 человек в Мурманской области, при этом второй день не фиксируется ни одного нового случая в главном очаге инфекции – вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее заразились более 2,2 тысячи человек, следует из сводки оперштаба региона.
"По состоянию на 10.30 25 мая в Мурманской области выявлено 36 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2936: 2262 на стройплощадке в Белокаменке, 674 на остальной территории Мурманской области (+36)", - говорится в сообщении.
В последний раз три случая коронавируса в Белокаменке выявляли в субботу. В очаге коронавирусной инфекции в регионе были предприняты строгие меры разобщения людей, проведения дезинфекции, вывоза здоровых вахтовиков, недалеко от стройплощадки развернут госпиталь МЧС и в ближайшее время будет построен еще один.
В понедельник оперштаб региона сообщил, что разработана ещё одна схема въезда вахтовиков в Мурманскую область в период пандемии. Въезд рабочих групп в регион возможен, если самоизоляция проводится ими в другом регионе РФ, там же должно быть обеспечено тестирование работников на наличие COVID-19, причем отрицательный результат должен быть получен не ранее чем за два дня до отъезда в Мурманскую область.
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"Должно быть получено письменное согласование с оперштабом на прибытие таких работников не позднее чем за пять рабочих дней до даты прибытия. Необходимо обеспечить централизованную доставку рабочих групп с минимизацией контактов с третьими лицами", - пояснили в штабе.
Введен еще ряд правил, связанных с дезинфекцией и исключением любых контактов с посторонними. Так, вахтовиков должны размещать обособленно, место производства работ нужно охранять, чтобы работники не могли его покинуть, места их проживания нужно ежедневно дезинфицировать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская область
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