В очаге COVID-19 под Мурманском второй день нет новых случаев заражения

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 36 человек в Коронавирусная инфекция за последние сутки выявлена у 36 человек в Мурманской области , при этом второй день не фиксируется ни одного нового случая в главном очаге инфекции – вахтовом поселке в Белокаменке, где ранее заразились более 2,2 тысячи человек, следует из сводки оперштаба региона.

"По состоянию на 10.30 25 мая в Мурманской области выявлено 36 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2936: 2262 на стройплощадке в Белокаменке, 674 на остальной территории Мурманской области (+36)", - говорится в сообщении.

В последний раз три случая коронавируса в Белокаменке выявляли в субботу. В очаге коронавирусной инфекции в регионе были предприняты строгие меры разобщения людей, проведения дезинфекции, вывоза здоровых вахтовиков, недалеко от стройплощадки развернут госпиталь МЧС и в ближайшее время будет построен еще один.

В понедельник оперштаб региона сообщил, что разработана ещё одна схема въезда вахтовиков в Мурманскую область в период пандемии. Въезд рабочих групп в регион возможен, если самоизоляция проводится ими в другом регионе РФ, там же должно быть обеспечено тестирование работников на наличие COVID-19, причем отрицательный результат должен быть получен не ранее чем за два дня до отъезда в Мурманскую область.

"Должно быть получено письменное согласование с оперштабом на прибытие таких работников не позднее чем за пять рабочих дней до даты прибытия. Необходимо обеспечить централизованную доставку рабочих групп с минимизацией контактов с третьими лицами", - пояснили в штабе.

Введен еще ряд правил, связанных с дезинфекцией и исключением любых контактов с посторонними. Так, вахтовиков должны размещать обособленно, место производства работ нужно охранять, чтобы работники не могли его покинуть, места их проживания нужно ежедневно дезинфицировать.