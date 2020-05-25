В Нижегородской области число излечившихся от коронавируса достигло 2525

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи из 8,2 тысячи заболевших коронавирусом в Нижегородской области выздоровели, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 25 мая, в Нижегородской области подтверждены еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8276 человек, 65 пациентов скончались. Из общего числа заболевших около 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Более 1,7 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 75 человек – в обсерваторах.
"Выздоровели и выписаны 2525 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Если проанализировать статистику, 30% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
Он отметил, что в регионе сохраняется "достаточно высокий порог заболеваемости". "По итогам верификации, в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем достичь позитивных изменений и постепенно вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.