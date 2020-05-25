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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:09
https://ria.ru/20200525/1571939680.html
В Нижегородской области число излечившихся от коронавируса достигло 2525
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число излечившихся от коронавируса достигло 2525

11:09 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи из 8,2 тысячи заболевших коронавирусом в Нижегородской области выздоровели, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным на 25 мая, в Нижегородской области подтверждены еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8276 человек, 65 пациентов скончались. Из общего числа заболевших около 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Более 1,7 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 75 человек – в обсерваторах.
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"Выздоровели и выписаны 2525 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Если проанализировать статистику, 30% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
Он отметил, что в регионе сохраняется "достаточно высокий порог заболеваемости". "По итогам верификации, в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем достичь позитивных изменений и постепенно вернуться к нормальной жизни", - подчеркнул он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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