В Нижегородской области число излечившихся от коронавируса достигло 2525

По данным на 25 мая, в Нижегородской области подтверждены еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8276 человек, 65 пациентов скончались. Из общего числа заболевших около 4 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Более 1,7 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4,1 тысячи - под наблюдением врачей, 75 человек – в обсерваторах.