Детский омбудсмен Москвы рассказала о работе в период пандемии

"Новые условия – это определенный вызов в том числе и уполномоченным по правам ребенка. Все, что сейчас происходит, необычно - никогда раньше мы не работали и не жили в таких условиях. Но у нас есть интернет, мобильная связь, без которых все бы замерло. Конечно, пришлось углубить и активизировать свои познания в области интернета, и благодаря этому работа не только не остановилась, а, как мне кажется, она стала в чем-то более продуктивной по той причине, что времени на дорогу и на пустое общение уходит очень мало, все очень сконцентрировано", - сказала Ярославская.