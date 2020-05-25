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2020-05-25T14:19
https://ria.ru/20200525/1571939547.html
Детский омбудсмен Москвы рассказала о работе в период пандемии
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РИА Новости

Детский омбудсмен Москвы рассказала о работе в период пандемии

11:07 25.05.2020 (обновлено: 14:19 25.05.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала в интервью РИА Новости, что работа в период пандемии стала более продуктивной за счет того, что времени на дорогу и пустое общение уходит мало.
"Новые условия – это определенный вызов в том числе и уполномоченным по правам ребенка. Все, что сейчас происходит, необычно - никогда раньше мы не работали и не жили в таких условиях. Но у нас есть интернет, мобильная связь, без которых все бы замерло. Конечно, пришлось углубить и активизировать свои познания в области интернета, и благодаря этому работа не только не остановилась, а, как мне кажется, она стала в чем-то более продуктивной по той причине, что времени на дорогу и на пустое общение уходит очень мало, все очень сконцентрировано", - сказала Ярославская.
Она рассказала, что по телефону и удаленно общается с представителями родительских сообществ, органами исполнительной власти, социальными службами. "Связь не прерывается. Хотя, конечно, я больше люблю общаться глаза в глаза. Но мной эта история с работой на "удаленке" принимается, она заставила меня перестроиться, и я не вижу, что мы стали работать менее эффективно", - сказала Ярославская.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаОльга ЯрославскаяОбщество
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