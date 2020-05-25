ЦОДД будет проверять, отправили ли машину каршеринга в мойку после аренды

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центр организации дорожного движения при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили каршеринга отправились на мойку, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По указу мэра Москвы с понедельника в столице частично возобновилась работа каршеринга. Всем операторам сервиса Роспотребнадзор направил санитарные требования, которые они должны будут выполнять.

Отмечается, что после каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора и направляться на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.

"Столичный ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что минимальный срок аренды автомобиля составляет 5 дней.

"Это предложение только для тех, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для автомобилей "Московского каршеринга" остаётся бесплатной. Перед началом аренды нужно обязательно оформлять пропуск на машину и указать ее в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится",- пояснили в пресс-службе.

"Операторы готовы выполнять требования правительства Москвы и Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей. Минимальный срок аренды составит 5 дней, после ее завершения автомобиль отправляют на полную дезинфекцию. Роспотребнадзор сейчас проводит дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов