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2020-05-25T11:05
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ЦОДД будет проверять, отправили ли машину каршеринга в мойку после аренды
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РИА Новости

ЦОДД будет проверять, отправили ли машину каршеринга в мойку после аренды

11:05 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили сервиса московского каршеринга
Автомобили сервиса московского каршеринга
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центр организации дорожного движения при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили каршеринга отправились на мойку, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
По указу мэра Москвы с понедельника в столице частично возобновилась работа каршеринга. Всем операторам сервиса Роспотребнадзор направил санитарные требования, которые они должны будут выполнять.
Отмечается, что после каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора и направляться на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора.
"Столичный ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что минимальный срок аренды автомобиля составляет 5 дней.
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"Это предложение только для тех, кто имеет рабочие и служебные пропуска. Парковка для автомобилей "Московского каршеринга" остаётся бесплатной. Перед началом аренды нужно обязательно оформлять пропуск на машину и указать ее в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится",- пояснили в пресс-службе.
"Операторы готовы выполнять требования правительства Москвы и Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность своих пользователей. Минимальный срок аренды составит 5 дней, после ее завершения автомобиль отправляют на полную дезинфекцию. Роспотребнадзор сейчас проводит дополнительный инструктаж моек, с которыми сотрудничают операторы", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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