Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T15:21
https://ria.ru/20200525/1571939168.html
В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155638/40/1556384009_0:195:3066:1920_1036x0_80_0_0_4c9e3dd65af729065cabd1a80764a5b7.jpg
РИА Новости

В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии

11:02 25.05.2020 (обновлено: 15:21 25.05.2020)
6790
© РИА Новости / Алексей ДаничевКрыса
Крыса
© РИА Новости / Алексей Даничев
Крыса. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил об увеличении активности грызунов, чье поведение стало более агрессивным в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Специалисты связывают это с закрытием или ограничением работы ресторанов и других коммерческих предприятий, отходы от которых являются основным источников пропитания для крыс. Такие меры привели к уменьшению количества пищи, доступной для них, особенно в крупных торговых районах.
Белка на дереве
16 мая, 05:13
В Москве выросла популяция белок
"Некоторые ведомства сообщили об увеличении активности грызунов, поскольку они ищут новые источники пропитания. Программы санитарного состояния окружающей среды и по борьбе с грызунами могут столкнуться с увеличением запросов, связанных с грызунами, и сообщениями о их необычном или агрессивном поведении", - сообщили в CDC.
"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", - приводит слова ратолога Бобби Корригана газета New York Times. Он отметил, что в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов. Теперь же после принятия мер по борьбе с распространением коронавируса крысы страдают от голода. С данной проблемой столкнулись многие города. Так, в Новом-Орлеане полчища крыс вышли на улицы, а в Чикаго они начали смело искать еду даже в дневное время, при этом проделывая большие расстояния.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7214103
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)ЧикагоСШАВ мире
Рекомендуем
Трубы ТЭЦ
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
Эмблема на форме сотрудника полиции
Владельцы контактного зоопарка во Владивостоке бросили зверей без еды
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Министр обороны Японии Таро Кого в маске
Японские политики положили начало новой масочной моде из-за COVID-19
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Приморье упал в реку автомобиль с тремя людьми
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин
Кудрин рассказал, без чего невозможно развитие экономики в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье отец с детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию COVID-19
Владимир Ефимов
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
Табло с символикой доллара
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей
Полицейский
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния