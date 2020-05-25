На Урале угнавшего три автобуса экс-кондуктора приговорили к колонии

По данным ведомства, ночью 26 декабря 2019 года мужчина, выпив, поссорился с женой, ушел из дома и решил поехать на работу, чтобы получить зарплату. Приехав на стоянку автопарка, он угнал автобус, у которого была не заперта дверь, а ключи находились в замке зажигания.

Двигаясь по Объездной дороге, мужчина не справился с управлением и наехал на отбойник. Бросив автобус, он вернулся на стоянку, где угнал еще один "ПАЗ", на котором отправился в сторону своего дома и снова совершил ДТП в микрорайоне Академический. Затем обвиняемый вызвал такси и в очередной раз вернулся на стоянку, где вновь угнал автобус, но во время движения в сторону района, где произошли первые две аварии, его остановили сотрудники ДПС.