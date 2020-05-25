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2020-05-25T11:02
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На Урале угнавшего три автобуса экс-кондуктора приговорили к колонии
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РИА Новости

На Урале угнавшего три автобуса экс-кондуктора приговорили к колонии

11:02 25.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к 2,5 года колонии строгого режима бывшего кондуктора, который, будучи пьяным, за одну ночь угнал со стоянки автопредприятия три автобуса, сообщает в понедельник свердловская прокуратура.
По данным ведомства, ночью 26 декабря 2019 года мужчина, выпив, поссорился с женой, ушел из дома и решил поехать на работу, чтобы получить зарплату. Приехав на стоянку автопарка, он угнал автобус, у которого была не заперта дверь, а ключи находились в замке зажигания.
Двигаясь по Объездной дороге, мужчина не справился с управлением и наехал на отбойник. Бросив автобус, он вернулся на стоянку, где угнал еще один "ПАЗ", на котором отправился в сторону своего дома и снова совершил ДТП в микрорайоне Академический. Затем обвиняемый вызвал такси и в очередной раз вернулся на стоянку, где вновь угнал автобус, но во время движения в сторону района, где произошли первые две аварии, его остановили сотрудники ДПС.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)… Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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