Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-25T11:02
https://ria.ru/20200525/1571939116.html
S&P ухудшило прогноз по рейтингу "BB" Красноярского края
https://cdn23.img.ria.ru/images/149960/75/1499607589_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ccaf7b2b147c1f515379a7ba7b806078.jpg
РИА Новости

S&P ухудшило прогноз по рейтингу "BB" Красноярского края

11:02 25.05.2020
172
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Красноярск. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Красноярского края на уровне "BB", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
"Негативный прогноз указывает на то, что мы можем понизить рейтинг Красноярского края в ближайшие 12-18 месяцев, если его финансовые показатели ухудшатся сильнее, чем ожидается в настоящее время", - говорится в сообщении. В частности, отмечается, что агентство может понизить рейтинг в случае существенного ухудшения бюджетных показателей региона.
Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов — 2020
Вчера, 00:00
Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов — 2020
S&P предполагает, что финансовые показатели региона в 2020–2021 годах могут ослабнуть, если потенциально затяжная рецессия приведет к сокращению резервов денежных средств или к росту долговой нагрузки.
"Мы можем пересмотреть прогноз на стабильный если увидим, что риски для региона снижаются, в частности, если сочтем, что негативные последствия снижения цен на сырьевые товары и пандемии уменьшились, а Красноярский край восстановил свои бюджетные показатели до стабильных докризисных уровней, сохранив при этом буферы ликвидности и ограничив накопление задолженности", - добавляет агентство.
123032
Обсудить 0
Standard & Poor's (S&P)Красноярский крайЭкономика
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
"Аэрофлот" получил субсидии за потери из-за коронавируса
Андрей Каприн
Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
Молодая пара у компьютера
Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты
Пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Аэрофлот
"Аэрофлот" начнет восстановление перевозок в июне
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Сенатор оценил ситуацию на российском продовольственном рынке
Сотрудница банка
Банки попросили больше не ограничивать эквайринговые комиссии
Крыса
В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии
Лесной пожар
В одном из районов Приангарья ввели режим ЧС из-за лесного пожара
Работы в карьере горно-обогатительного комбината имени В.Гриба ОАО Архангельскгеолдобыча
ФАС потребовала признать покупку "Архангельскгеолдобычи" недействительной
Киев
В Киеве, несмотря на открытие метро, образовались пробки
Украинский военный
В ВСУ выявили более 60 новых случаев заражения коронавирусом
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1824
Кадр из фильма Назад в будущее 2
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма "Назад в будущее 2"
Эскиз космического корабля Crew Dragon
В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния