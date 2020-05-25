S&P ухудшило прогноз по рейтингу "BB" Красноярского края

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Красноярского края на уровне "BB", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
"Негативный прогноз указывает на то, что мы можем понизить рейтинг Красноярского края в ближайшие 12-18 месяцев, если его финансовые показатели ухудшатся сильнее, чем ожидается в настоящее время", - говорится в сообщении. В частности, отмечается, что агентство может понизить рейтинг в случае существенного ухудшения бюджетных показателей региона.
S&P предполагает, что финансовые показатели региона в 2020–2021 годах могут ослабнуть, если потенциально затяжная рецессия приведет к сокращению резервов денежных средств или к росту долговой нагрузки.
"Мы можем пересмотреть прогноз на стабильный если увидим, что риски для региона снижаются, в частности, если сочтем, что негативные последствия снижения цен на сырьевые товары и пандемии уменьшились, а Красноярский край восстановил свои бюджетные показатели до стабильных докризисных уровней, сохранив при этом буферы ликвидности и ограничив накопление задолженности", - добавляет агентство.