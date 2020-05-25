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СК просит арестовать мужчину, захватившего заложников в "Альфа-банке"
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РИА Новости

СК просит арестовать мужчину, захватившего заложников в "Альфа-банке"

11:02 25.05.2020 (обновлено: 16:10 25.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении под стражу мужчины, захватившего заложников в одном из банков в центре Москвы, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
В отделение "Альфа-банка" на улице Земляной вал в Москве 23 мая вошел мужчина и заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, сообщили в МВД. На допросе он признал свою вину и сказал, что целью захвата заложников было "узнать правду". Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника).
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Она добавила, что следователи уже допросили свидетелей и очевидцев, назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического здоровья задержанного. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска, взрывчатых веществ у него обнаружено не было, добавляется в релизе.
Ранее в столичной ОНК РИА Новости сообщили, что взявший заложников в "Альфа-банке" Алексей Барышников помещен в изолятор на Петровке.
Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
23 мая, 22:52
Бывший однокурсник рассказал о мужчине, захватившем заложников в Москве
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Захват заложников в центре МосквыЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваАльфа-банкПроисшествия
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