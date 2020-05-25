СК просит арестовать мужчину, захватившего заложников в "Альфа-банке"

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Она добавила, что следователи уже допросили свидетелей и очевидцев, назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического здоровья задержанного. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска, взрывчатых веществ у него обнаружено не было, добавляется в релизе.