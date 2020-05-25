Онлайн-конференция о защите прав детей в условиях пандемии

- уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна ПОТЯЕВА;- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ.На мероприятии планируется обсудить вопросы, связанные с новыми условиями жизнедеятельности мегаполиса в связи с распространением коронавирусной инфекции и возникающими у семей и детей трудностями.В частности, спикеры остановятся на проблемах дистанционного обучения школьников, на предлагаемых мерах поддержки многодетных семей и детей-инвалидов, а также расскажут о летнем детском отдыхе.