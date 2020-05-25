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Онлайн-конференция о защите прав детей в условиях пандемии
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РИА Новости

Онлайн-конференция о защите прав детей в условиях пандемии

11:02 25.05.2020
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27 мая в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Защита прав детей в условиях пандемии коронавируса", приуроченную к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
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Участники:
- уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна ПОТЯЕВА;
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ.

На мероприятии планируется обсудить вопросы, связанные с новыми условиями жизнедеятельности мегаполиса в связи с распространением коронавирусной инфекции и возникающими у семей и детей трудностями.
В частности, спикеры остановятся на проблемах дистанционного обучения школьников, на предлагаемых мерах поддержки многодетных семей и детей-инвалидов, а также расскажут о летнем детском отдыхе.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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