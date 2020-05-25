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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:01
https://ria.ru/20200525/1571938979.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1824
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1824

11:01 25.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на один, достигнув 1824, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1824 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение суток от COVID-19 умерла 77-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 65 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Скорость распространения нового коронавируса
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЭстонияВ мире
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