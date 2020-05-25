В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1824

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1824 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение суток от COVID-19 умерла 77-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 65 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.