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2020-05-25T11:01
https://ria.ru/20200525/1571938917.html
Число машин на дорогах в Подмосковье за три дня выросло на треть
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РИА Новости

Число машин на дорогах в Подмосковье за три дня выросло на треть

11:00 25.05.2020 (обновлено: 11:01 25.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области за последние три дня увеличилось на 30% по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области на 30% выросло число транспортных средств за последние три дня по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле. С 22 по 24 мая на дорогах региона проехали более 5,6 миллиона автомобилей, что всего на 4% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
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В понедельник утром затруднение движения было зафиксировано на Симферопольском шоссе по направлению в область, в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, в Лобне на Богатыревской улице, а также на некоторых других участках, рассказали в пресс-службе.
"Всего за прошедшую неделю на дорогах Подмосковья зафиксировано более 13 миллионов автомобилей, что на 32% больше, чем за первую неделю самоизоляции", - уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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