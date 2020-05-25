Число машин на дорогах в Подмосковье за три дня выросло на треть

"В Московской области на 30% выросло число транспортных средств за последние три дня по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле. С 22 по 24 мая на дорогах региона проехали более 5,6 миллиона автомобилей, что всего на 4% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе", - говорится в сообщении.