Число машин на дорогах в Подмосковье за три дня выросло на треть

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Число транспортных средств на дорогах Московской области за последние три дня увеличилось на 30% по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"В Московской области на 30% выросло число транспортных средств за последние три дня по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле. С 22 по 24 мая на дорогах региона проехали более 5,6 миллиона автомобилей, что всего на 4% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
В понедельник утром затруднение движения было зафиксировано на Симферопольском шоссе по направлению в область, в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, в Лобне на Богатыревской улице, а также на некоторых других участках, рассказали в пресс-службе.
"Всего за прошедшую неделю на дорогах Подмосковья зафиксировано более 13 миллионов автомобилей, что на 32% больше, чем за первую неделю самоизоляции", - уточнили в ведомстве.
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