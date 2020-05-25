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Новости Подмосковья
2020-05-25T11:03
https://ria.ru/20200525/1571938896.html
Более 28 млн QR-пропусков оформили в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570560643_0:155:3049:1870_1036x0_80_0_0_26bf19e2f4010746d544ac9ece54e47c.jpg
РИА Новости

Более 28 млн QR-пропусков оформили в Подмосковье

11:03 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Свыше 28 миллионов цифровых пропусков было оформлено в Московской области за весь период действия пропускного режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В течение почти полутора месяцев каждый житель области для передвижения по улице должен был оформлять специальный QR-код. Эти меры были введены в регионе с целью недопущения распространения коронавируса. В пятницу вечером, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал, что с 23 мая пропускной режим отменен.
"По состоянию на вечер 22 мая, в Московской области выдано 28 191 582 пропуска. Всего 3 449 285 сотрудников юридических лиц получили пропуск, в пятницу был выдан 17 861 пропуск", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что из 24 742 297 пропусков для физических лиц, свыше 20,1 миллионов было оформлено через мобильное приложение (257 954 в пятницу– ред.), на втором месте расположился портал Госуслуги – 2 954 462 (53,9 тысячи). Через смс-заявки пропуска оформили порядка 1,6 миллиона жителей.
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Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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