Более 28 млн QR-пропусков оформили в Подмосковье

"По состоянию на вечер 22 мая, в Московской области выдано 28 191 582 пропуска. Всего 3 449 285 сотрудников юридических лиц получили пропуск, в пятницу был выдан 17 861 пропуск", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что из 24 742 297 пропусков для физических лиц, свыше 20,1 миллионов было оформлено через мобильное приложение (257 954 в пятницу– ред.), на втором месте расположился портал Госуслуги – 2 954 462 (53,9 тысячи). Через смс-заявки пропуска оформили порядка 1,6 миллиона жителей.