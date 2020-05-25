В Севастополе умерла пожилая женщина с коронавирусом

Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Пожилая женщина с новой коронавирусной инфекцией и хроническими заболеваниями скончалась в Пожилая женщина с новой коронавирусной инфекцией и хроническими заболеваниями скончалась в Севастополе , сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Один человек (за прошедшие сутки – ред.) умер – это женщина в возрасте 92 лет. У нее были хронические заболевания", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 25 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19, еще двух человек выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек. Выздоровело 116 человек, три человека умерли, сообщили в пресс-службе.

На утро понедельника в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 74 пациента. В режиме обсерватора работает пансионат "Изумруд". Строительный городок в бухте Омега, где строился новый инфекционный госпиталь, находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города, отметили в правительстве.