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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:55
https://ria.ru/20200525/1571938529.html
В Севастополе умерла пожилая женщина с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Севастополе умерла пожилая женщина с коронавирусом

10:55 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Пожилая женщина с новой коронавирусной инфекцией и хроническими заболеваниями скончалась в Севастополе, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Один человек (за прошедшие сутки – ред.) умер – это женщина в возрасте 92 лет. У нее были хронические заболевания", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 25 мая зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19, еще двух человек выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек. Выздоровело 116 человек, три человека умерли, сообщили в пресс-службе.
На утро понедельника в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 74 пациента. В режиме обсерватора работает пансионат "Изумруд". Строительный городок в бухте Омега, где строился новый инфекционный госпиталь, находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города, отметили в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Севастополь
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