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2020-05-25T10:59
https://ria.ru/20200525/1571938416.html
Сенатор оценил ситуацию на российском продовольственном рынке
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РИА Новости

Сенатор оценил ситуацию на российском продовольственном рынке

10:52 25.05.2020 (обновлено: 10:59 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В России стабильная ситуация на продовольственном рынке, дефицита продуктов нет, рост цен в пределах сезонной инфляции, сообщил журналистам в понедельник глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"Членами Совета Федерации – представителями более 60 субъектов РФ в комитет был представлен значительный объем информации по результатам проведенного мониторинга ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания, посещения объектов инфраструктуры, проверки запасов и условий хранения продовольствия", - сказал сенатор.
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Майоров отметил, что по результатам проведенного комитетом анализа указанной информации, с учетом данных министерства сельского хозяйства России, "можно сделать вывод о стабильной в целом ситуации на агропродовольственном рынке субъектов Федерации, отсутствии дефицита продовольствия и наличии достаточных его запасов, при этом рост цен по основным группам товаров не превышает пределов инфляции с учетом сезонных факторов".
По его словам, в большинстве регионов созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка, ведется ежедневный анализ цен на продукты питания и товарных запасов, оперативно вносятся сведения в систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности страны, осуществляется информирование населения о фактической ситуации в этой сфере, своевременно доводятся до сельхозтоваропроизводителей средства государственной поддержки.
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Распространение нового коронавирусаАлексей МайоровЭкономика
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