Сенатор оценил ситуацию на российском продовольственном рынке

"Членами Совета Федерации – представителями более 60 субъектов РФ в комитет был представлен значительный объем информации по результатам проведенного мониторинга ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания, посещения объектов инфраструктуры, проверки запасов и условий хранения продовольствия", - сказал сенатор.

Майоров отметил, что по результатам проведенного комитетом анализа указанной информации, с учетом данных министерства сельского хозяйства России, "можно сделать вывод о стабильной в целом ситуации на агропродовольственном рынке субъектов Федерации, отсутствии дефицита продовольствия и наличии достаточных его запасов, при этом рост цен по основным группам товаров не превышает пределов инфляции с учетом сезонных факторов".