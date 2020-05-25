Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-05-25T12:00
https://ria.ru/20200525/1571938328.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571938138_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_ae20b61bc06eee476f67fb49ceba47f0.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

12:00 25.05.2020
701
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия
Вчера, 12:00
Никто не знает, какими мы выйдем из карантина. Но точно наше состояние нельзя будет назвать нормой. Посттравматический синдром, страхи, тревоги станут маркером этого периода. Кто придет в себя быстро, а кто проиграет? Будут стигматизированы те, кто переболел, или наоборот? Что станет с психикой медиков из ковидариев?
Сможем ли после месяцев изоляции спокойно обнять или просто пожать руку другому? Сохранится ли дистанция между нами? Будут ли расти недоверие и "стигматизация", например, людей без антител в крови? Повлияет ли глобальный карантин на общемировые привычки? И как переживут психологическую травму те, кто видел смерть?
Психологи уже назвали режим самоизоляции глобальным стихийным экспериментом, который происходит на наших глазах, а мы все — его участники. За месяцы пандемии каждый узнал о себе, своей семье и окружении нечто новое. Как известно, в экстремальной ситуации проявляется настоящая человеческая природа, причём не всегда приятная.
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какими мы будем после пандемии CОVID-19.
1:30 С какими травмами человечество выйдет из карантина и как деформируется наша психика
5:00 Прогноз: будет ли наблюдаться рост дискриминации на почве пандемии
7:50 Как на глобальном уровне изменятся привычки и этикет
11:45 Как пережить травму людям помогающих профессий
12:35 Реабилитация врачей и риск появления посттравматического стрессового расстройства
18:15 Рекомендации, как самоизолировавшимся правильно выходить из карантина
20:40 Карантин как пауза в жизни и потребность в точках опоры
22:30 Что делать, если из-за пандемии всё рухнуло: нет денег и работы
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
121001
Обсудить 1
Страхи/ОшибкиПодкаст
Рекомендуем
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Человек моет руки
Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра Москвы рассказал о криминогенной ситуации в городе
Глиняная табличка
Мальчик нашел на юге Израиля глиняную табличку бронзового века
Микроскоп
Китайская вакцина от COVID-19 прошла тест на безопасность
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Лаборатория
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год
Бывшая супермодель раскрыла секрет своей молодости
Женщина с зонтом в Москве
Математики "Росатома" оценили вероятность второй волны COVID-19 в Москве
Израильские военнослужащие
Израильские военные открыли огонь по двум напавшим на них палестинцам
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
Больное сердце
Названы три симптома сердечного приступа
Суперлуние в Москве. 7 мая 2020
Россия не позволит США приватизировать Луну, заявил Рогозин
Наручники
В ЛНР мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния