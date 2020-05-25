Подкаст "Страхи/Ошибки": как нас изменит пандемия

Никто не знает, какими мы выйдем из карантина. Но точно наше состояние нельзя будет назвать нормой. Посттравматический синдром, страхи, тревоги станут маркером этого периода. Кто придет в себя быстро, а кто проиграет? Будут стигматизированы те, кто переболел, или наоборот? Что станет с психикой медиков из ковидариев?

Сможем ли после месяцев изоляции спокойно обнять или просто пожать руку другому? Сохранится ли дистанция между нами? Будут ли расти недоверие и "стигматизация", например, людей без антител в крови? Повлияет ли глобальный карантин на общемировые привычки? И как переживут психологическую травму те, кто видел смерть?

Психологи уже назвали режим самоизоляции глобальным стихийным экспериментом, который происходит на наших глазах, а мы все — его участники. За месяцы пандемии каждый узнал о себе, своей семье и окружении нечто новое. Как известно, в экстремальной ситуации проявляется настоящая человеческая природа, причём не всегда приятная.

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, какими мы будем после пандемии CОVID-19.

1:30 С какими травмами человечество выйдет из карантина и как деформируется наша психика

5:00 Прогноз: будет ли наблюдаться рост дискриминации на почве пандемии

7:50 Как на глобальном уровне изменятся привычки и этикет

11:45 Как пережить травму людям помогающих профессий

12:35 Реабилитация врачей и риск появления посттравматического стрессового расстройства

18:15 Рекомендации, как самоизолировавшимся правильно выходить из карантина

20:40 Карантин как пауза в жизни и потребность в точках опоры

22:30 Что делать, если из-за пандемии всё рухнуло: нет денег и работы

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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