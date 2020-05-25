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2020-05-25T10:50
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Более 57 тысяч московских выпускников прощаются со школой онлайн
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РИА Новости

Более 57 тысяч московских выпускников прощаются со школой онлайн

10:50 25.05.2020
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© Fotolia / denisismagilovДевушка за компьютером
Девушка за компьютером
© Fotolia / denisismagilov
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Последний звонок прозвенит в Москве для 57,5 тысячи 11-классников, в этом году с учетом эпидемиологической ситуации он организован в дистанционном формате, ученики прощаются со школой онлайн, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн-режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников – последний звонок. Школьников дистанционно поздравят и скажут напутственные слова директора, классные руководители и первые учителя. Также участники увидят музыкальные номера, подготовленные учениками и педагогами. В этом году последний звонок прозвенит для 57,5 тысяч 11-классников. А всего учебный год в столице завершают более 1 миллиона школьников", - рассказала Ракова.
Она напомнила, что московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Минпросвещения РФ. Для учащихся 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
22 мая, 18:33
Кравцов надеется, что 1 сентября в школах пройдет в традиционном формате
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Коронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбразование - Общество
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