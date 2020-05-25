Более 57 тысяч московских выпускников прощаются со школой онлайн

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Последний звонок прозвенит в Москве для 57,5 тысячи 11-классников, в этом году с учетом эпидемиологической ситуации он организован в дистанционном формате, ученики прощаются со школой онлайн, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В последние два месяца школьники продолжали осваивать школьную программу в онлайн-режиме. А вместе с учебой в онлайн перешел и долгожданный праздник выпускников – последний звонок. Школьников дистанционно поздравят и скажут напутственные слова директора, классные руководители и первые учителя. Также участники увидят музыкальные номера, подготовленные учениками и педагогами. В этом году последний звонок прозвенит для 57,5 тысяч 11-классников. А всего учебный год в столице завершают более 1 миллиона школьников", - рассказала Ракова.
Она напомнила, что московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями Минпросвещения РФ. Для учащихся 11-х классов организована дистанционная подготовка к сдаче ЕГЭ.
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