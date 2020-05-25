Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-25T10:49
https://ria.ru/20200525/1571938184.html
Иерарх: обвинения в адрес двух епископов РПЦ сформулирует церковный суд
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235168_0:449:2730:1985_1036x0_80_0_0_16e285c2d744a9c9237732c8432e334b.jpg
РИА Новости

Иерарх: обвинения в адрес двух епископов РПЦ сформулирует церковный суд

10:49 25.05.2020
321
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Московском патриархате не стали прояснять причины отстранения патриархом Кириллом двух епископов от управления, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия, которые действительны и для церковного судопроизводства.
Восемнадцатого мая епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий, по решению патриарха, были отстранены до решения Общецерковного суда от управления епархиями. В указе предстоятеля Русской православной церкви упоминается о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес данных архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение обвинений передано в Высший общецерковный суд.
"Есть такие понятия, как презумпция невиновности и тайна следствия - они существуют, в том числе, в церковном судопроизводстве. Эти епископы отстранены до вердикта общецерковного суда. Когда рассмотрение состоится, в судебном решении будут сформулированы обвинения в их адрес", - сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя ситуацию с двумя иерархами.
Он обратил внимание на то, что патриарх может отстранить от управления епархией архиерея, если действия того подпадают под юрисдикцию церковного суда. "Это означает, что решение требует принятия в экстренном порядке, до того, как будет созвано заседание Священного Синода. А Священный Синод, конечно, будет рассматривать ситуацию после того, как свое решение вынесет Общецерковный суд", - пояснил митрополит.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
23 мая, 17:59Распространение нового коронавируса
В РПЦ надеются на скорое открытие московских храмов
По его словам, подобные решения - не единичный случай: с начала года пять архиереев были отстранены от управления епархиями, в том числе двое - решением Священного Синода, а трое - решением патриарха.
По мнению митрополита Илариона, это свидетельствует не только об определенных личных проблемах у некоторых людей, в том числе занимающих высокие посты, но и о том, что в церкви хорошо налажена система контроля.
"И если до церковного центра доходит информация о том, что человек не справляется с управлением либо совершает безнравственные поступки, ведет аморальный образ жизни, то иммунитета нет ни у кого - ни у епископа, ни у митрополита. Каждый отвечает не только перед Богом и своей совестью, но также перед церковным судом, а если совершено правонарушение или преступление, то и перед судом светским", - заключил иерарх.
400104
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Российское расследование пандемии будет только на пользу, считают в РПЦ
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: ограничения на прощание с умершими оправданы
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
В РПЦ обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов
Савва Тутунов
Епископ РПЦ: усиление методов контроля за личностью вызывает беспокойство
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Кнежевич: борьба с Сербской церковью в Черногории - часть проекта
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Римский не преступает грань дозволенного, считает историк-ватиканист
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ надеются на скорое открытие московских храмов
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Во Франкфурте более ста прихожан баптистской церкви заболели COVID-19
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Президент Черногории пошел против собственного народа, заявили в РПЦ
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
УПЦ выложила памятку по голосованию за сохранение Киево-Печерской лавры
Видео беседы сотрудника полиции и митрополита Саратовского и Вольского Лонгина
Саратовский митрополит извинился за появление на рынке без маски
Открытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020
Храм Гроба Господня в Иерусалиме не открыли для посещений
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
Эксперт: празднование Пасхи не привело к всплеску COVID-19 в России
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной ОАО СИЗ в Екатеринбурге
На Амурском ГПЗ рассказали о массовом намазе работников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния