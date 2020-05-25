Иерарх: обвинения в адрес двух епископов РПЦ сформулирует церковный суд

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Московском патриархате не стали прояснять причины отстранения патриархом Кириллом двух епископов от управления, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия, которые действительны и для церковного судопроизводства.

Восемнадцатого мая епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий, по решению патриарха, были отстранены до решения Общецерковного суда от управления епархиями. В указе предстоятеля Русской православной церкви упоминается о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес данных архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение обвинений передано в Высший общецерковный суд.

"Есть такие понятия, как презумпция невиновности и тайна следствия - они существуют, в том числе, в церковном судопроизводстве. Эти епископы отстранены до вердикта общецерковного суда. Когда рассмотрение состоится, в судебном решении будут сформулированы обвинения в их адрес", - сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", комментируя ситуацию с двумя иерархами.

Он обратил внимание на то, что патриарх может отстранить от управления епархией архиерея, если действия того подпадают под юрисдикцию церковного суда. "Это означает, что решение требует принятия в экстренном порядке, до того, как будет созвано заседание Священного Синода. А Священный Синод, конечно, будет рассматривать ситуацию после того, как свое решение вынесет Общецерковный суд", - пояснил митрополит.

По его словам, подобные решения - не единичный случай: с начала года пять архиереев были отстранены от управления епархиями, в том числе двое - решением Священного Синода, а трое - решением патриарха.

По мнению митрополита Илариона, это свидетельствует не только об определенных личных проблемах у некоторых людей, в том числе занимающих высокие посты, но и о том, что в церкви хорошо налажена система контроля.