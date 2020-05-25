Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:47
https://ria.ru/20200525/1571938099.html
На промплощадке под Мурманском начали тестирование на антитела к COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

На промплощадке под Мурманском начали тестирование на антитела к COVID-19

10:47 25.05.2020
324
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Массовое добровольное тестирование на антитела к коронавирусу начали проводить в амбулатории вахтового жилого городка "Велесстрой" в Белокаменке, где возводится центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, сообщила компания "Велесстрой".
По данным на воскресенье, в Мурманской области за сутки было выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев составляло 2900, из них 2262 - на стройплощадке в Белокаменке (ни одного случая за сутки), 638 на остальной территории Мурманской области.
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Вчера, 10:25Распространение нового коронавируса
В Мурманской области ввели запрет находиться без масок в магазинах
"По состоянию на 25 мая анализы крови сдали 487 сотрудников "Велесстрой". Партия проб отправлена в московскую лабораторию "АрхиМед" для диагностики тестов. В течение ближайших дней планируется взять еще около 500 проб, которые также оперативно будут переправлены в Москву. Результаты тестов обрабатываются в течение суток после поступления в лабораторию", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, в отличие от экспресс-систем, показывающих сам факт содержания или отсутствия в крови антител, в "АрхиМеде" проводят так называемое количественное тестирование. Оно ориентировано в первую очередь на выявление тех, кто выработал устойчивый иммунитет к COVID-19, переболев им.
"Тест выявляет поздние антитела – иммуноглобулины G, которые вырабатываются организмом при иммунном ответе на неизвестный ему антиген через несколько недель после инфицирования. Уровень содержания IgG показывает, насколько устойчив индивидуальный иммунитет, выработавшийся у излечившегося пациента", - пояснили в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМурманская областьОбщество
Рекомендуем
Территория центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО Новатэк в селе Белокаменка
В очаге COVID-19 под Мурманском второй день нет новых случаев заражения
Медицинский работник
В России за сутки выздоровели 5499 пациентов с коронавирусом
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Мурманской области ввели запрет находиться без масок в магазинах
Книжные полки в библиотеке
В ряде городов Мурманской области заработают небольшие музеи и библиотеки
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья"
Пассажирский поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
Роспотребнадзор разработал рекомендации для поездов дальнего следования
Медицинские работники
В Подмосковье еще 388 пациентов вылечились от COVID-19
Врач в больнице
В России за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко заявил о высокой опасности второй волны COVID-19
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Москве ликвидировали пожар на территории ТЭЦ
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Севастополе умерла пожилая женщина с коронавирусом
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Здание Государственной думы России
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке 94-летний пациент перешел с ИВЛ на реабилитацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния