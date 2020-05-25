На промплощадке под Мурманском начали тестирование на антитела к COVID-19

Как отметили в компании, в отличие от экспресс-систем, показывающих сам факт содержания или отсутствия в крови антител, в "АрхиМеде" проводят так называемое количественное тестирование. Оно ориентировано в первую очередь на выявление тех, кто выработал устойчивый иммунитет к COVID-19, переболев им.