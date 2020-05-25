На промплощадке под Мурманском начали тестирование на антитела к COVID-19

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Массовое добровольное тестирование на антитела к коронавирусу начали проводить в амбулатории вахтового жилого городка "Велесстрой" в Белокаменке, где возводится центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, сообщила компания "Велесстрой".
По данным на воскресенье, в Мурманской области за сутки было выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев составляло 2900, из них 2262 - на стройплощадке в Белокаменке (ни одного случая за сутки), 638 на остальной территории Мурманской области.
"По состоянию на 25 мая анализы крови сдали 487 сотрудников "Велесстрой". Партия проб отправлена в московскую лабораторию "АрхиМед" для диагностики тестов. В течение ближайших дней планируется взять еще около 500 проб, которые также оперативно будут переправлены в Москву. Результаты тестов обрабатываются в течение суток после поступления в лабораторию", - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, в отличие от экспресс-систем, показывающих сам факт содержания или отсутствия в крови антител, в "АрхиМеде" проводят так называемое количественное тестирование. Оно ориентировано в первую очередь на выявление тех, кто выработал устойчивый иммунитет к COVID-19, переболев им.
"Тест выявляет поздние антитела – иммуноглобулины G, которые вырабатываются организмом при иммунном ответе на неизвестный ему антиген через несколько недель после инфицирования. Уровень содержания IgG показывает, насколько устойчив индивидуальный иммунитет, выработавшийся у излечившегося пациента", - пояснили в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.