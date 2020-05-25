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Религия и мировоззрение
2020-05-25T10:47
https://ria.ru/20200525/1571938035.html
Митрополит Иларион: ограничения на прощание с умершими оправданы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/32/1563713283_0:463:1591:1358_1036x0_80_0_0_92018ab62b774e763108a39e0ce87de6.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион: ограничения на прощание с умершими оправданы

10:47 25.05.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал оправданными введенные в Санкт-Петербурге ограничения на прощание с умершими.
Церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом разрешены в Петербурге при условии соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров) и использования масок и перчаток. Время проведения церемонии ограничено 10 минутами. Вместе с тем, сохраняется запрет на проведение церемоний прощания с умершим при подозрении или установленном диагнозе COVID-19, а также со всеми умершими на территории учреждений здравоохранения, перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от установленного диагноза.
"Я думаю, меры, которые сейчас принимаются, чтобы спасти жизни людей, чтобы минимизировать риск заражения, оправданы. К ним нужно относиться со смирением, к ним нужно относиться терпеливо", – заявил митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Савва Тутунов
23 мая, 19:32Религия и мировоззрение
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При этом он подчеркнул, что очень важно, чтобы людям объясняли причины, по которым принимаются те или иные решения, подробно освещали вопрос вероятности заражения в различных ситуациях, в том числе и в таком скорбном случае, как прощание со скончавшимся близким человеком.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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