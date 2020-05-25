Состояние четырех пациентов с COVID-19 в Крыму остается тяжелым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией в Крыму остается в тяжелом состоянии, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировано 184 человека, сообщается на сайте Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией в Крыму остается в тяжелом состоянии, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировано 184 человека, сообщается на сайте минздрава Крыма

За прошедшие сутки на территории Крыма подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти региона. По данным на понедельник в республике зарегистрировано 346 случаев новой коронавирусной инфекции.

"Из 184 пациентов, которые находятся в больницах: четверо в состоянии тяжелой степени тяжести, 136 – в состоянии средней степени тяжести, 44 – в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве Крыма.

Выздоровевших за весь период 153 человека, девять человек ранее скончались, уточнили в ведомстве.