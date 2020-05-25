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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:45
https://ria.ru/20200525/1571937947.html
Состояние четырех пациентов с COVID-19 в Крыму остается тяжелым
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

Состояние четырех пациентов с COVID-19 в Крыму остается тяжелым

10:45 25.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией в Крыму остается в тяжелом состоянии, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировано 184 человека, сообщается на сайте минздрава Крыма.
За прошедшие сутки на территории Крыма подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти региона. По данным на понедельник в республике зарегистрировано 346 случаев новой коронавирусной инфекции.
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"Из 184 пациентов, которые находятся в больницах: четверо в состоянии тяжелой степени тяжести, 136 – в состоянии средней степени тяжести, 44 – в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве Крыма.
Выздоровевших за весь период 153 человека, девять человек ранее скончались, уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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