Состояние четырех пациентов с COVID-19 в Крыму остается тяжелым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией в Крыму остается в тяжелом состоянии, всего с диагнозом COVID-19 госпитализировано 184 человека, сообщается на сайте минздрава Крыма.
За прошедшие сутки на территории Крыма подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили власти региона. По данным на понедельник в республике зарегистрировано 346 случаев новой коронавирусной инфекции.
"Из 184 пациентов, которые находятся в больницах: четверо в состоянии тяжелой степени тяжести, 136 – в состоянии средней степени тяжести, 44 – в удовлетворительном состоянии", - сообщили в минздраве Крыма.
Выздоровевших за весь период 153 человека, девять человек ранее скончались, уточнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.