В московском центре "Вороновское" лечатся 239 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 мая состоит на лечении 239 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 239, подтверждённых с COVID – 239, с кислородной поддержкой – 161, на ИВЛ – 16", - написал главврач в Facebook.