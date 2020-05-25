В московском центре "Вороновское" лечатся 239 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 мая состоит на лечении 239 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 239, подтверждённых с COVID – 239, с кислородной поддержкой – 161, на ИВЛ – 16", - написал главврач в Facebook.
За сутки поступили 12 пациентов, были выписаны двое. "Вчера умерли две женщины в возрасте 79 и 88 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.