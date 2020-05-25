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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:41
https://ria.ru/20200525/1571937703.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 239 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570470620_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_27f60f5148d32d7270ea43ca6f39cd05.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 239 пациентов с COVID-19

10:41 25.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 240 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 мая состоит на лечении 239 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 239, подтверждённых с COVID – 239, с кислородной поддержкой – 161, на ИВЛ – 16", - написал главврач в Facebook.

За сутки поступили 12 пациентов, были выписаны двое. "Вчера умерли две женщины в возрасте 79 и 88 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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