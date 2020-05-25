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Религия и мировоззрение
2020-05-25T10:37
https://ria.ru/20200525/1571937348.html
Кнежевич: борьба с Сербской церковью в Черногории - часть проекта
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181702_0:107:3072:1834_1036x0_80_0_0_d3f74cc762b37efeedbc458af673d8d7.jpg
РИА Новости

Кнежевич: борьба с Сербской церковью в Черногории - часть проекта

10:37 25.05.2020
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкУчастники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Планы властей Черногории по созданию автокефальной православной церкви в противовес Сербской православной церкви (СПЦ) и по сокращению сербских составляющих национальной культуры являются частью регионального проекта, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Милан Кнежевич.
Президент Черногории Мило Джуканович 18 мая пообещал добиваться автокефальности православной церкви в Черногории и, если потребуется, создать национальную черногорскую церковь в противовес СПЦ. По мнению патриарха Сербского Иринея, речь идет о принудительной ассимиляции или вытеснении сербов из страны. После встречи с ним президент Сербии Александр Вучич заявил, что попытки создания новой православной церкви действуют против национальной идентичности сербов, что приведет к их исчезновению в Черногории, где сейчас они составляют около 30% населения.
"Хочу напомнить, что с 21 мая 2006 года, когда Черногория провозгласила независимость, в ее правительстве не было ни одного серба, ни в качестве премьера, министра или замминистра, как и крупного государственного функционера. В данный момент есть только один серб на высоком посту, в Конституционном суде, где он находится в убедительном меньшинстве", - сказал Кнежевич.
Лидер Демократического фронта Милан Кнежевич
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По его словам, сербский язык, на котором говорит большинство жителей Черногории, уравнен с языками нацменьшинств.
"Когда мы предупреждали, что следующей станет Сербская церковь, многие нам не верили. Сейчас президенту Мило Джукановичу надо окончательно сформировать так называемую Черногорскую православную церковь, чтобы при переписи населения 2021 года представить черногорцев национальным большинством", - отметил оппозиционер.
"Что еще страшнее – это даст возможность по тому же сценарию наши святыни в Косово и Метохии, нашей культурной и духовной столице, превратить в так называемую Косовскую православную церковь и сделать ее собственностью. Речь идет о региональном антисербском проекте, в котором Джуканович играет одну из главных ролей", - подчеркнул политик.
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Религия и мировоззрениеМилан КнежевичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияСербия
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