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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T11:33
https://ria.ru/20200525/1571937161.html
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895856_0:0:3169:1784_1036x0_80_0_0_f973d7bbaee092aae61a3ca5d71eec1b.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

10:36 25.05.2020 (обновлено: 11:33 25.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСанитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы "РЖД - Медицина"
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировано 2560 новых случаев, в Подмосковье — 831, в Санкт-Петербурге — 374, в Свердловской области — 279. При этом у 3908 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 92 пациента — на 61 меньше, чем накануне.
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Вчера сообщалось о 8599 новых случаях. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались.

Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.
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Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке — Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Представим , что статистика и в правду липовая, почему тогда тем кто рисует эту статистику не придумать более правдоподобные цифры? что бы больше народу поверило. Но судя по вашему коменту, мы будет придумывать липовую статистику и к этому же будет придумывать не правдоподобные цифры, что бы нам меньше верили) Я ни в коем случае не утверждаю, что цифры реальные ил наоборот фейк, просто стараюсь рассуждать логически
25 мая, 10:58
дддмитрий дмитрий
1141090111
В Дагестане тоже не верили. Люди какие-то интересные, всякой ерунде верят, а подтверждёным источникам нет. У вас есть другие источники информации, которые имеют компетентное подтверждение? Нет? Так о чем разговор, тесты это одно, а летальные случаи от коронавируса, это другое. Большое количество положительно выявленных связано с многими факторами. Я думаю уже идёт анализ и мы скоро об этом узнаем. Главное предохраняться.
25 мая, 11:41
argon22
11733012
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