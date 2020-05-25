В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

В Москве зарегистрировано 2560 новых случаев, в Подмосковье — 831, в Санкт-Петербурге — 374, в Свердловской области — 279. При этом у 3908 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 92 пациента — на 61 меньше, чем накануне.