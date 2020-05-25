В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 8946 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировано 2560 новых случаев, в Подмосковье — 831, в Санкт-Петербурге — 374, в Свердловской области — 279. При этом у 3908 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 92 пациента — на 61 меньше, чем накануне.
Вчера сообщалось о 8599 новых случаях. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 353 427 человек, из них более 118 тысяч вылечились, 3633 скончались.
Распространение коронавирусного заболевания
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке — Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.