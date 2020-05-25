ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы ( Управление Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) РФ по Московской области возбудило дело против аптечной сети "Планета здоровья" из-за непредставления сведений о ценах на медицинские маски, сообщила пресc-служба ведомства.

"Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении ООО "Здоровье" по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку обществом не предоставлена информация в рамках рассматриваемых управлением обращений", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство запросило у ООО "Здоровье" (аптечная сеть "Планета здоровья") сведения о ценах на медицинские маски, продаваемые в Московской области, из-за обращений граждан о завышенной стоимости.

ФАС добавляет, что в установленный срок информация в ведомство не поступила, а часть сведений представлена с нарушением срока.

Непредставление или несвоевременное предоставление в антимонопольный орган требуемой информации грозит для юрлиц административным штрафом от 50 000 до 500 000 рублей.