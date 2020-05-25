Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:44
https://ria.ru/20200525/1571936996.html
ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья"
https://cdn21.img.ria.ru/images/151414/71/1514147135_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_94d358a78160962fe1a68d37059f78e2.jpg
РИА Новости

ФАС возбудила дело против сети аптек "Планета здоровья"

10:44 25.05.2020
471
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Московской области возбудило дело против аптечной сети "Планета здоровья" из-за непредставления сведений о ценах на медицинские маски, сообщила пресc-служба ведомства.
"Московское областное УФАС России возбудило административное дело в отношении ООО "Здоровье" по части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку обществом не предоставлена информация в рамках рассматриваемых управлением обращений", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Ранее ведомство запросило у ООО "Здоровье" (аптечная сеть "Планета здоровья") сведения о ценах на медицинские маски, продаваемые в Московской области, из-за обращений граждан о завышенной стоимости.
ФАС добавляет, что в установленный срок информация в ведомство не поступила, а часть сведений представлена с нарушением срока.
Непредставление или несвоевременное предоставление в антимонопольный орган требуемой информации грозит для юрлиц административным штрафом от 50 000 до 500 000 рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
1900001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Молодая пара у компьютера
Эксперты объяснили, как россияне в самоизоляции превращают дачи в курорты
Врач в больнице
В России за сутки умерли 92 пациента с коронавирусом
Магазин сети Красное и Белое в Москве
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии склада сети "Красное & Белое"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 239 пациентов с COVID-19
Санитары транспортируют пациента в реанимационное отделение Центральной клинической больницы РЖД - Медицина
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Российское расследование пандемии будет только на пользу, считают в РПЦ
Сотрудник НИИ в лаборатории
Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса
Остров Хвар
Первые туристы из Чехии прибыли на отдых в Хорватию
Автомобили на дороге
Число машин на дорогах в Подмосковье за три дня выросло на треть
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве зарегистрировали 2560 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Рязани возбудили дело о реабилитации нацизма в соцсети
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал основные цели развития России после пандемии
Американка Дженнифер Халлер во время испытания экспериментальной вакцины от коронавируса
СМИ сообщили, как фармкомпании три года назад отклонили идею о вакцинах
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
01:39Пригожин пообещал "старикашке" Шнурову "отдельный мужской разговор"
01:34Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
01:27В НАСА рассказали о подготовке к испытательному старту Crew Dragon
01:03Эксперты: уровень просрочки по займам МФО остается на приемлемом уровне
01:02Источник: Минобороны заказало два спутника связи "Меридиан-М"
00:38В Аргентине медики протестуют против угроз и ущемления их прав
00:30Каждый десятый самолет МЧС не используется для полетов, заявили в СП
00:29Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
00:19Глава Центра радиологии рассказал о работе учреждения в период COVID-19
00:13США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов ИВЛ
00:10В НКР рассказали, когда спрос на нефть может выйти на докризисный уровень
Лента новостейМолния