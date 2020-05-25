Папа Римский не преступает грань дозволенного, считает историк-ватиканист

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в своей миссионерской деятельности следует многовековой иезуитской традиции и может действовать на грани риска, но обвинять его в каких-то "кощунствах" нельзя, считает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", историк-ватиканист Алексей Юдин.

В конце прошлого года состоялся синод Римско-Католической церкви (РКЦ) по проблемам Амазонии с участием представителей из Южной Америки, в ходе которого понтифик, в частности, присутствовал на акте поклонения языческой богине Пачамаме в Ватиканских садах. Данное событие впоследствии обсуждалось в СМИ, также в интернете появилась петиция более 100 представителей католического духовенства и светских ученых. В ней действия папы Франциска были названы "кощунственными и суеверными" и ему предлагалось покаяться за "публичные преступления против Бога и истинной религии".

Критики главы РКЦ также обращают внимание на то, что он якобы принял участие в акте идолопоклонства, благословив размещенное перед главным алтарем собора Святого Петра изображение Пачамамы. Кроме того, в вину понтифику ставится то, что во время одной из месс он поставил на алтарь чашу, которая до этого использовалась в идолопоклоннической церемонии.

"Папа не только глава Католической церкви, но и верховный законодатель и образец. То есть, по определению все, что делает папа, не может быть кощунственным", - заявил РИА Новости Юдин, комментируя публикации в СМИ и недовольство Франциском определенной частью верующих.

Он признал, что действия понтифика могут вызвать шок у "очень консервативных католиков", в то же время Юдин считает, что папа Франциск - это "христианин, в котором сомневаться не приходится".

"Представить себе, чтобы глава христианской Церкви поклонялся идолам, в религиозном смысле слова, - ну это вообще невозможно... Другое дело, что есть довольно значительная оппозиция папе в Римско-католической церкви. И поэтому любое действие такого плана естественно вызывает пропорциональную реакцию", - считает эксперт.

Он отметил, что в свое время и другой папа Римский - Иоанн Павел II надевал на себя, например, языческие индейские головные уборы, имевшие ритуальную символику, или делал еще "что-то подобное", что, как может показаться, "не пристало папе".

"Но это во многом именно то, что католики в своей миссионерской практике называют "инкультурацией". То есть, этим показывают, что другая религиозная культура имеет элементы истинности, - что раньше было совершенно неприемлемо. Это, конечно, некий риск, но христиане всегда рисковали, и папа в этом смысле не исключение", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, действия нынешнего понтифика могут показывать, что он просто "высказывает уважение к традиции, что, в общем-то, всегда делали католические миссионеры". "И первыми из них, конечно, были иезуиты - так что в этом смысле папа продолжает иезуитскую традицию", - добавил Юдин.

Жаркие споры об обрядах и о том, что допустимо для католических миссионеров, по его словам, велись еще в XVIII веке. Историк-ватиканист напомнил в связи с этим об иезуитах в Китае, благосклонно относившихся к тому, когда в молитвенном углу новообращенных католиков статуэтки Божией Матери соседствовали, например, с изображениями Конфуция, которого традиционно почитают китайцы. Тогда в РКЦ не все приняли подобное отношение и велись дискуссии.