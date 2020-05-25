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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:27
https://ria.ru/20200525/1571936446.html
Премьер Камбоджи предупредил о вероятности второй волны коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/150102/76/1501027622_0:0:5000:2814_1036x0_80_0_0_eb27bb44a14f28c0bfc63d00bfa35349.jpg
РИА Новости

Премьер Камбоджи предупредил о вероятности второй волны коронавируса

10:27 25.05.2020
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© AP Photo / Heng Sinith, FileПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
© AP Photo / Heng Sinith, File
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен предупредил граждан страны о необходимости продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности в связи с высокой вероятностью новой волны заражений коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Phnom Penh Post.
В своем заявлении в понедельник Хун Сен назвал коронавирусную инфекцию "жестокой" болезнью, которая пока продолжает распространяться в мире, говорится в сообщении. Премьер призвал камбоджийцев сохранять бдительность и воздерживаться от любых путешествий кроме случаев чрезвычайной необходимости, сообщает издание.
Храм Анкор Ват, Камбоджа
21 мая, 09:13Распространение нового коронавируса
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Заявление премьер-министра вышло после подтверждения двух новых случаев заражения коронавирусной инфекцией граждан Камбоджи, зарегистрированных на прошлой неделе. До этого новых заражений в стране не было больше месяца, а из 122 заболевших с момента начала пандемии все 122 уже выздоровели и покинули больницы, напоминает газета.
Оба новых случая заражения – "ввозные" из-за границы, и именно это стало основанием для выводов о вероятности второй волны инфекции, так как границы Камбоджи и ее международные аэропорты не закрыты полностью, как в соседних странах. На прошлой неделе власти Камбоджи сняли запрет на въезд в страну из шести стран с наибольшей вероятностью заражения коронавирусной инфекцией, в том числе США. Именно из Америки прибыла в Пномпень гражданка Камбоджи, последний месяц находившаяся в Нью-Йорке - самом опасном городе США с точки зрения эпидемиологической безопасности. Эпидемиологическое расследование показало, что в самолете, следовавшем из США в Южную Корею, откуда камбоджийка затем вылетела в Пномпень, женщина сидела рядом с гражданкой Южной Кореи, инфицированной коронавирусом, пишет газета.
Второй новый пациент – гражданин Камбоджи, возвращавшийся на прошлой неделе с Филиппин также через Южную Корею, говорится в сообщении. По этому случаю ведется эпидемиологическое расследование. Пациента поместили в больницу имени Камбоджийско-Советской дружбы в Пномпене, другие пассажиры, прибывшие вместе с ним, помещены в государственный карантинный центр, расположенный в одной из гостиниц камбоджийской столицы, сообщает Phnom Penh Post.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хун СенЮжная КореяКамбоджаПномпеньСШАВ мире
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