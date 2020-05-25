Премьер Камбоджи предупредил о вероятности второй волны коронавируса

В своем заявлении в понедельник Хун Сен назвал коронавирусную инфекцию "жестокой" болезнью, которая пока продолжает распространяться в мире, говорится в сообщении. Премьер призвал камбоджийцев сохранять бдительность и воздерживаться от любых путешествий кроме случаев чрезвычайной необходимости, сообщает издание.

Заявление премьер-министра вышло после подтверждения двух новых случаев заражения коронавирусной инфекцией граждан Камбоджи, зарегистрированных на прошлой неделе. До этого новых заражений в стране не было больше месяца, а из 122 заболевших с момента начала пандемии все 122 уже выздоровели и покинули больницы, напоминает газета.