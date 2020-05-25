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2020-05-25T11:32
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В Рязани возбудили дело о реабилитации нацизма в соцсети
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РИА Новости

В Рязани возбудили дело о реабилитации нацизма в соцсети

10:26 25.05.2020 (обновлено: 11:32 25.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Следователи в Рязани возбудили дело в отношении местного жителя, разместившего в соцсети одобряющие преступления нацистов видеоролики, сообщает в понедельник Следственное управление СК России по региону.
"По данным следствия, в период с января по февраль 2019 года подозреваемый, находясь у себя дома и используя личный компьютер, разместил в сети интернет на своей персональной странице в одной из социальных сетей видеоролики, выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором", — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, преступные действия мужчины были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", — сообщает следствие. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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23 мая, 18:22
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Ранее СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Перми и Казани за размещение в интернете фотографий Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова. Следствием установлено, что житель Казани Мухаммед эль-Айюби для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен "Гилтер Адик". Кроме того, Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины Власова.
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Следственный комитет России (СК РФ)РязаньАдольф ГитлерПроисшествия
Популярные комментарии
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25 мая, 11:22
ОИОлег Иволгин
1000001
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