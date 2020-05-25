В Рязани возбудили дело о реабилитации нацизма в соцсети

"По данным следствия, в период с января по февраль 2019 года подозреваемый, находясь у себя дома и используя личный компьютер, разместил в сети интернет на своей персональной странице в одной из социальных сетей видеоролики, выражающие отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников и содержащие одобрение преступлений, также установленных данным приговором", — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух жителей Перми и Казани за размещение в интернете фотографий Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Андрея Власова. Следствием установлено, что житель Казани Мухаммед эль-Айюби для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Фотоизображение он сопроводил комментарием о том, что на нем запечатлен "Гилтер Адик". Кроме того, Даниил Шестаков из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте "Банк памяти" фотоизображение изменника Родины Власова.