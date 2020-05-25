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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:25
https://ria.ru/20200525/1571936379.html
В Мурманской области ввели запрет находиться без масок в магазинах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В Мурманской области ввели запрет находиться без масок в магазинах

10:25 25.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области из-за коронавируса запретили находиться без масок в магазинах, аптеках и транспорте, при этом носить маски на улице не обязательно, но рекомендуется, сообщил оперштаб региона.
"В регионе действует первый этап снятия ограничений, правительством Мурманской области внесены следующие уточнения к правилам, касающимся граждан: запрещено находиться без маски в общественных помещениях, магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси (люди без масок обслуживаться не будут). Рекомендуется использовать маски на улице", - говорится в сообщении.
Тестирование на коронавирус организовано дополнительно для беременных женщин, соцработников, работников государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, сотрудников библиотек и музеев, кассиров, работников детсадов, водителей, осуществляющих международные перевозки экипажей морских судов в Мурманской области.
"Не нужно соблюдать самоизоляцию водителям, осуществляющим перевозки экипажей судов в международном сообщении при наличии отрицательного теста и убытии в следующий рейс до истечения 14 дней", - добавили в штабе.
Также на первом этапе разрешено проведение консультаций школьников для государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях, если группа будет не более шести человек.
По данным на воскресенье, в Мурманской области за сутки было выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев составляло 2900: 2262 на стройплощадке в Белокаменке (ни одного случая за сутки), 638 на остальной территории Мурманской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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