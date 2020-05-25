В Мурманской области ввели запрет находиться без масок в магазинах

МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Власти Власти Мурманской области из-за коронавируса запретили находиться без масок в магазинах, аптеках и транспорте, при этом носить маски на улице не обязательно, но рекомендуется, сообщил оперштаб региона.

"В регионе действует первый этап снятия ограничений, правительством Мурманской области внесены следующие уточнения к правилам, касающимся граждан: запрещено находиться без маски в общественных помещениях, магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси (люди без масок обслуживаться не будут). Рекомендуется использовать маски на улице", - говорится в сообщении.

Тестирование на коронавирус организовано дополнительно для беременных женщин, соцработников, работников государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки, сотрудников библиотек и музеев, кассиров, работников детсадов, водителей, осуществляющих международные перевозки экипажей морских судов в Мурманской области.

"Не нужно соблюдать самоизоляцию водителям, осуществляющим перевозки экипажей судов в международном сообщении при наличии отрицательного теста и убытии в следующий рейс до истечения 14 дней", - добавили в штабе.

Также на первом этапе разрешено проведение консультаций школьников для государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях, если группа будет не более шести человек.

По данным на воскресенье, в Мурманской области за сутки было выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев составляло 2900: 2262 на стройплощадке в Белокаменке (ни одного случая за сутки), 638 на остальной территории Мурманской области.