ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Калмыкия перешла на первый этап снятия ограничений режима самоизоляции, введенных в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил глава Роспотребнадзора республики Джангар Санджиев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1" сообщила, что основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регионов России.
"На сегодня показатели позволили выйти на первый этап снятия ограничений, для первого этапа предусмотрены открытие отдельных предприятий в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, и также в указе главы разрешено занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии занятия спортом не более двух человек, прогулки на улице — не более двух человек", — рассказал Санджиев в прямом эфире в аккаунте Минздрава в инстаграме.
Он отметил, что решение о переходе на первый этап было принято на заседании оперативного штаба; помимо этого, указом главы Калмыкии в регионе введен масочный режим.
По данным оперштаба региона, на 25 мая в Калмыкии зарегистрировано 903 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки новых случаев не выявлено. Выздоровели 381 человек, 11 скончались. Режим самоизоляции в регионе продлен до 7 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.