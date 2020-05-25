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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T17:43
https://ria.ru/20200525/1571936246.html
Калмыкия перешла на первый этап снятия ограничений режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/140194/07/1401940789_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_a885cee2d06d211a3908deaf24110a39.jpg
РИА Новости

Калмыкия перешла на первый этап снятия ограничений режима самоизоляции

10:23 25.05.2020 (обновлено: 17:43 25.05.2020)
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© РИА Новости / Мерген Бембинов / Перейти в фотобанкЭлиста
Элиста
© РИА Новости / Мерген Бембинов
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ВОЛГОГРАД, 25 мая — РИА Новости. Калмыкия перешла на первый этап снятия ограничений режима самоизоляции, введенных в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил глава Роспотребнадзора республики Джангар Санджиев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1" сообщила, что основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регионов России.
"На сегодня показатели позволили выйти на первый этап снятия ограничений, для первого этапа предусмотрены открытие отдельных предприятий в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, и также в указе главы разрешено занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии занятия спортом не более двух человек, прогулки на улице — не более двух человек", — рассказал Санджиев в прямом эфире в аккаунте Минздрава в инстаграме.
Он отметил, что решение о переходе на первый этап было принято на заседании оперативного штаба; помимо этого, указом главы Калмыкии в регионе введен масочный режим.
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По данным оперштаба региона, на 25 мая в Калмыкии зарегистрировано 903 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки новых случаев не выявлено. Выздоровели 381 человек, 11 скончались. Режим самоизоляции в регионе продлен до 7 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Калмыкия
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