В Тамбовской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Шестеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 72 новых пациентов с Шестеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией Тамбовской области , сообщает в понедельник администрация региона.

"Семьдесят два новых случая сегодня. Из них: 23 мужчины, 43 женщины, 6 детей (девочки 1, 9, 11, 15, 15 лет, мальчик 5 лет). Возраст взрослых от 21 до 87 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 66 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2547. Выздоровели 856 пациентов, из них 381 выписан из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли восемь человек.

На госпитализации в данный момент находятся 373 человека, из них у 294 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3601 (из них подтверждённых случаев - 1310, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5814. Выписано из больниц – 760. Всего обследованных лиц - 10 548", - сообщает областная администрация.