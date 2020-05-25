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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:23
https://ria.ru/20200525/1571936212.html
В Тамбовской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

10:23 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Шестеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 72 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает в понедельник администрация региона.
"Семьдесят два новых случая сегодня. Из них: 23 мужчины, 43 женщины, 6 детей (девочки 1, 9, 11, 15, 15 лет, мальчик 5 лет). Возраст взрослых от 21 до 87 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 66 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2547. Выздоровели 856 пациентов, из них 381 выписан из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли восемь человек.
На госпитализации в данный момент находятся 373 человека, из них у 294 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3601 (из них подтверждённых случаев - 1310, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5814. Выписано из больниц – 760. Всего обследованных лиц - 10 548", - сообщает областная администрация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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