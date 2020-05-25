Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы

"Мы уверены, что по большинству отраслей по мере снятия ограничений выручка восстановится. Это раз. Второе: по целому ряду направлений может сработать так называемый отложенный спрос, когда жители, не приобретя что-то сегодня, сделают это завтра, если в планах эта покупка была", - сказал Ефимов.