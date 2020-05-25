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2020-05-25T13:25
https://ria.ru/20200525/1571936094.html
Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы
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РИА Новости

Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы

10:20 25.05.2020 (обновлено: 13:25 25.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВладимир Ефимов
Владимир Ефимов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Большинство отраслей экономики Москвы по мере снятия ограничений по коронавирусу восстановится, также сработает отложенный спрос, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы уверены, что по большинству отраслей по мере снятия ограничений выручка восстановится. Это раз. Второе: по целому ряду направлений может сработать так называемый отложенный спрос, когда жители, не приобретя что-то сегодня, сделают это завтра, если в планах эта покупка была", - сказал Ефимов.
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По его словам, перенося платежи на условное "завтра" с помощью мер поддержки предпринимателей, власти в зависимости от ситуации, могут в дальнейшем либо предоставить отсрочку еще на год, либо применить иные меры поддержки.
"О которых, например, на одном из последних совещаний сообщил президент, - и спишем полностью те или иные платежи", - добавил заммэра.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ефимовым >>
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