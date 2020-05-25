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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-25T10:19
https://ria.ru/20200525/1571936064.html
Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571935716_0:71:1280:791_1036x0_80_0_0_731b30ef01edaaf367242d519224b833.jpg
РИА Новости

Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы

10:19 25.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяРыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Тымлатский рыбокомбинат на Камчатке начал выпускать в день 300 килограммов пищевой добавки "Омега-3" - рыбьего жира с улучшенным составом, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края, добавив, что в ближайшее время предприятие планирует выйти с этой продукцией на международный рынок.
Собеседник привел слова побывавшего на комбинате врио губернатора Владимира Солодова о том, что впервые на Камчатке запущен полный замкнутый цикл переработки рыбной продукции. Из отходов рыбного производства предприятие изготавливает рыбную муку, а для производства биодобавки используются рыбные головы.
"В ход идет красная рыба - наша Камчатская, дикая. И поэтому конечный продукт имеет несопоставимые с аналогами потребительские качества. Хочется подчеркнуть, что это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи рыбы, не просто первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов. Очень важно, что здесь работают наши жители, которые могут найти высококвалифицированную работу, научные сотрудники, лаборанты, технологи, инженеры. И само производство больше напоминает космическую науку, чем-то, что у нас обычно ассоциируется с рыбной отраслью", – отметил Солодов.
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяРыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы
Генеральный директор предприятия Александр Литвиненко рассказал, что запуск такого производства обошелся предприятию в 1 миллиард 300 миллионов рублей.
По информации пресс-службы правительства, для жителей края развитие производства будет означать удешевление продукции и появление новых форм: предполагается запуск более концентрированного продукта и детской линейки "Омега-3". В ближайшие дни биодобавкой обеспечат камчатских врачей, работающих с ковид-пациентами.
Председатель правительства Республики Саха Владимир Солодов
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