Рыбокомбинат на Камчатке освоил выпуск биодобавки из красной рыбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости . Тымлатский рыбокомбинат на Камчатке начал выпускать в день 300 килограммов пищевой добавки "Омега-3" - рыбьего жира с улучшенным составом, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края, добавив, что в ближайшее время предприятие планирует выйти с этой продукцией на международный рынок.

"В ход идет красная рыба - наша Камчатская, дикая. И поэтому конечный продукт имеет несопоставимые с аналогами потребительские качества. Хочется подчеркнуть, что это важный шаг в сторону повышения высокотехнологичности производства и развития не просто добычи рыбы, не просто первичной разделки рыбы, а действительно сложных высокотехнологичных процессов. Очень важно, что здесь работают наши жители, которые могут найти высококвалифицированную работу, научные сотрудники, лаборанты, технологи, инженеры. И само производство больше напоминает космическую науку, чем-то, что у нас обычно ассоциируется с рыбной отраслью", – отметил Солодов.