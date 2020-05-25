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2020-05-25T10:18
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Российские банки смогут обмениваться данными о счетах юрлиц
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РИА Новости

Российские банки смогут обмениваться данными о счетах юрлиц

10:18 25.05.2020
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© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские банки смогут напрямую обмениваться данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых программных интерфейсов (open API), сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации "Финтех".
"На площадке ассоциации "Финтех" ее участники запустили проект по прямому обмену данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых API. Пока сервис будет применяться в онлайн-кредитовании и позволит компаниям отказаться от получения выписок по счетам в одном банке для оформления кредита в другом: данные банк-кредитор с согласия клиента сможет получить напрямую в расчетном банке", - рассказали в ассоциации.
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Участники ассоциации "Финтех" одобрили концепцию открытых программных интерфейсов в августе прошлого года. Тогда в ассоциации отмечали, что в момент внедрения технологии могут возникнуть дополнительные издержки. Кроме того, распространение на весь рынок потребует от банков в целом гораздо большей эффективности. Вместе с тем эта технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг.
Ассоциация "Финтех" была учреждена в конце 2016 года. В нее входят ЦБ, крупнейшие российские банки и финансовые компании, Национальная система платежных карт (НСПК) и Московская биржа.
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