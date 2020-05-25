Российские банки смогут обмениваться данными о счетах юрлиц

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские банки смогут напрямую обмениваться данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых программных интерфейсов (open API), сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации " Российские банки смогут напрямую обмениваться данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых программных интерфейсов (open API), сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации " Финтех ".

"На площадке ассоциации "Финтех" ее участники запустили проект по прямому обмену данными о счетах юридических лиц с помощью технологии открытых API. Пока сервис будет применяться в онлайн-кредитовании и позволит компаниям отказаться от получения выписок по счетам в одном банке для оформления кредита в другом: данные банк-кредитор с согласия клиента сможет получить напрямую в расчетном банке", - рассказали в ассоциации.

Сейчас в проекте участвует 13 банков, первые из них уже осенью начнут пилотировать сервис для клиентов.

Участники ассоциации "Финтех" одобрили концепцию открытых программных интерфейсов в августе прошлого года. Тогда в ассоциации отмечали, что в момент внедрения технологии могут возникнуть дополнительные издержки. Кроме того, распространение на весь рынок потребует от банков в целом гораздо большей эффективности. Вместе с тем эта технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг.