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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T10:20
https://ria.ru/20200525/1571936001.html
В ряде городов Мурманской области заработают небольшие музеи и библиотеки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_fcc873b2861efc431dd0a87bc1af45af.jpg
РИА Новости

В ряде городов Мурманской области заработают небольшие музеи и библиотеки

10:20 25.05.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке
© РИА Новости / Евгений Самарин
Книжные полки в библиотеке. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 мая – РИА Новости. Власти региона приняли решение на первом этапе снятия ограничений в связи с распространением коронавируса разрешить работу магазинам площадью до 400 квадратных метров, а также музеям и библиотекам в тех муниципальных образованиях, где обстановка по заболеваемости благополучная, сообщил оперштаб региона.
"Разрешено работать магазинам площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы, тестирующим кассиров на COVID-19. Исключение — магазины, расположенные в Мурманске, Кольском районе, а также ЗАТО Североморск (для них площадь остаётся прежней — 50 квадратных метров). В Апатитах и Кировске продолжают действовать введенные ранее ограничения (не работают магазины до 50 квадратных метров)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в магазинах запрещено нахождение посетителей без масок. Ограничено количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале общей площадью до 400 квадратных метров из расчёта один человек на два квадратных метра площади зала, но не более десяти человек с учётом продавцов.
"Разрешена работа библиотек и музеев. Исключение — музеи и библиотеки, расположенные в Мурманске, Кольском районе, Апатитах и Кировске с подведомственными территориями, а также ЗАТО Североморск", - отметили в штабе.
По состоянию на утро воскресенья в Мурманской области было выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляло 2900: 2262 на стройплощадке в Белокаменке (ни одного случая за сутки), 638 на остальной территории Мурманской области (+32). Больше всего инфицированных выявлено за сутки в Мурманске (+20), по 4 человека заразились в Апатитах и Североморске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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