В ряде городов Мурманской области заработают небольшие музеи и библиотеки

Кроме того, в магазинах запрещено нахождение посетителей без масок. Ограничено количество покупателей, одновременно находящихся в торговом зале общей площадью до 400 квадратных метров из расчёта один человек на два квадратных метра площади зала, но не более десяти человек с учётом продавцов.