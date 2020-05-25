В ДНР заявили о 65 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили перемирие в Украинские силовики 65 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее в ведомстве сообщали, что с 11 по 18 мая зафиксировали 78 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 11 по 18 мая было зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины . По территории республики было выпущено 251 мина и снаряды калибром 120, 82 и 122 миллиметра. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили 23 дома и три объекта инфраструктуры", - сказал представитель СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.