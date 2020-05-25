В Челябинске возбудили второе дело из-за хищений при возведении театра

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий возбудили по факту хищения почти миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
Объект строился в ходе подготовки к проведению в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Как сообщала ранее прокуратура, в рамках исполнения госконтракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Причиненный бюджету региона ущерб превысил 920 тысяч рублей.
"Материалы проверки направлены в СУСК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Ранее в ГСУ ГУМВД России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) по факту хищения бюджетных денежных средств работниками подрядной организации.
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