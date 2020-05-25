В Челябинске возбудили второе дело из-за хищений при возведении театра

Объект строился в ходе подготовки к проведению в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Как сообщала ранее прокуратура, в рамках исполнения госконтракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Причиненный бюджету региона ущерб превысил 920 тысяч рублей.