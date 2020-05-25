Первые туристы из Чехии прибыли на отдых в Хорватию

ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. Первые туристы из Первые туристы из Чехии прибыли в четверг на автомашинах на отдых в Хорватию , преодолев по дороге почти без задержек границы Австрии Словении , сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.

В Хорватии – ближайшее для чехов море

"В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тысяч граждан Чехии, годом раньше – более 810 тысяч. До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому не случайно именно с властей Загреба правительство Чехии под сильным давлением нашей Ассоциации туроператоров начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.

По словам Папежа, в Чехии и в Хорватии пандемия коронавируса развивалась практически одинаково, с небольшим количеством заразившихся и умерших, и об окончании большинства карантинных мер правительства обеих стран заявили почти одновременно. Поэтому их премьеры быстро договорились об условиях возвращения к туризму.

На подножку уходящего в лето "поезда"

Как полагает специалист, еще два-три месяца задержки с возобновлением деятельности туристической отрасли могли стать для нее катастрофой, привели бы к закрытию двух третей турфирм, гостиниц и ресторанов, возможно, и некоторых небольших авиакомпаний, и к связанной с этим процессом потерей многих тысяч рабочих мест.

"В Чехии в туротрасли задействовано в общей сложности более 250 тысяч человек, она приносит в бюджет более 125 миллиардов крон (около 5 миллиардов долларов), составляя около 3% ВВП. То, что мы в последний момент успеваем вскочить на подножку уходящего в лето "поезда", наверное, поможет удержать финансовые потери на уже подсчитанном специалистами уровне в 45%", - говорит Папеж.

Страны-соседи на паритете открывают границы

Болгария, В схожей с Чехией ситуации, помимо Хорватии, находятся другие соседние небольшие страны, в целом благополучно пережившие коронавирус – Австрия, Словакия , а также чуть более отдаленные Венгрия Греция . В течение последних двух недель дипведомства этих стран вели активные переговоры о постпандемическом сотрудничестве. Практически все они уже открыли или откроют в ближайшее время на паритетных началах свои границы, при пересечении которых, как показал опыт проехавших в Хорватию чехов, нужны лишь подтверждение о транзите и ваучер о размещении в пункте назначения.

Папеж напоминает о том, что с понедельника возобновила полеты авиакомпания CSA Czech Airlines - " Чешские авиалинии ".

"На этой неделе она совершала рейсы лишь в Париж , Франкфурт, Стокгольм Амстердам . Со следующей недели число маршрутов расширяется. Сроки возобновления полетов в Москву и другие города РФ зависят от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России", - сказал Папеж.

Без роста цен в туротрасли не обойтись

Как предполагает Папеж, первые два-три месяца после возобновления своей деятельности авиакомпании вряд ли будут повышать цены на билеты, несмотря на увеличение объема работы и сокращение палубной вместимости в связи с поддержанием необходимых гигиенических норм.

"Авиакомпаниям тоже надо будет "прийти в себя", как бы заново "приручить" пассажиров, опасающихся после пандемии поездок в общественном транспорте всех видов. Но к осени цены на билеты, наверняка, возрастут, потому что у небольших авиакомпаний они и до нынешнего кризиса были на низшем пределе", - считает Папеж.

Стоит ожидать постепенного роста цен и в других сферах туристического бизнеса, говорит специалист. В гостиницах, ресторанах и кафе во всех странах теперь тоже вводятся строгие правила гигиены, например, отказ от шведских столов и кофемашин, расстояние между столиками не менее 1,5-2 метров, ограничение по количеству людей и времени занятий в фитнесс-центрах и спа, повышенная забота о чистоте помещений.

"То же самое ждет отдыхающих на морском побережье, в частности, увеличение социальной дистанции между лежаками на пляже и между купающимися в море. Все вышеназванные заведения, потерявшие немалые средства во время вынужденного простоя во время пандемии, волей-неволей должны будут, хотя бы частично, переложить свои дополнительные расходы на туристов", - говорит Папеж.

Рестарт домашнего отдыха

Вместе с тем, по словам специалиста, данный период многие страны постараются использовать для рестарта в развитии домашнего туризма. По его словам, власти Словении, например, выделяют по 200 евро каждому гражданину для размещения в местных гостиницах и питания в местном общепите.

А в Праге каждый постоялец гостиницы получит бесплатный ваучер на посещение городских достопримечательности или представлений в театрах, что должно побудить его остаться здесь на ночлег. Чем больше дней проведет гость в чешской столице, тем насыщеннее будет и его развлекательный ваучер.

"Определенным сюрпризом для деятелей турбизнеса было открытие властями Италии своей страны для зарубежных гостей. Наверное, поначалу туристы будут направляться на Сицилию или Сардинию , где число заразившихся было заметно меньшим, нежели в других частях этой страны. Но главное слово здесь будут иметь не турфирмы, а власти. Если правительство или МИД порекомендуют пока воздержаться от посещения Италии, все этим указанием будут руководствоваться. Например, МИД Словакии в четверг рекомендовал согражданам никуда пока не ездить", - сказал Папеж.

Специалист полагает, что без зарубежных поездок чехам в любом случае не обойтись, поскольку собственные туристические возможности у республики ограничены. В частности, практически на всё лето уже распроданы места в гостиницах в горных районах страны, невелика вместимость гостиниц и кемпингов у рек и озер. К тому же некоторые гостиницы, например, многозвездочные в Праге, планируют "придержать" открытие до конца лета или до осени, рассчитывая, что именно к этому времени возобновится поток богатых иностранных клиентов.

Миллион гостей в Праге в новогоднюю ночь

Минувший год был для Чехии весьма "урожайным" с точки зрения посетивших ее туристов. Только в Праге хотя бы одну ночь переночевали в гостиницах более 8 миллионов человек и еще несколько сотен тысяч воспользовались частным сектором через службы типа Airbnb . А новогоднюю ночь в чешской столице встречало более одного миллиона человек, что является новым рекордом для Праги. Эти показатели в 2020 году из-за коронавируса вряд ли будут превзойдены, тем не менее, замглавы Ассоциации туроператоров Ян Папеж надеется на успешное возобновление туристического сезона в республике.

В заключение еще несколько цифр – данные о числе туристов из разных стран, посетивших Чехию в первом квартале 2020 года (включая март, первый месяц карантина): Германия – 334,9 тысячи человек, Россия – 115,5 тысячи, Польша – 114 тысяч, Словакия – 106 тысяч, Великобритания – 94,4 тысячи, Италия – 56,5 тысячи человек.