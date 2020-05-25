Первые туристы из Чехии прибыли на отдых в Хорватию

В Хорватии – ближайшее для чехов море
"В 2019 году в Хорватии провели свой отпуск около 750 тысяч граждан Чехии, годом раньше – более 810 тысяч. До местных морских пляжей у чехов из дома самый короткий путь. Поэтому не случайно именно с властей Загреба правительство Чехии под сильным давлением нашей Ассоциации туроператоров начало переговоры об открытии туристического сезона после завершения в обеих странах пандемии COVID-19", - сообщил Папеж.
По словам Папежа, в Чехии и в Хорватии пандемия коронавируса развивалась практически одинаково, с небольшим количеством заразившихся и умерших, и об окончании большинства карантинных мер правительства обеих стран заявили почти одновременно. Поэтому их премьеры быстро договорились об условиях возвращения к туризму.
На подножку уходящего в лето "поезда"
Как полагает специалист, еще два-три месяца задержки с возобновлением деятельности туристической отрасли могли стать для нее катастрофой, привели бы к закрытию двух третей турфирм, гостиниц и ресторанов, возможно, и некоторых небольших авиакомпаний, и к связанной с этим процессом потерей многих тысяч рабочих мест.
"В Чехии в туротрасли задействовано в общей сложности более 250 тысяч человек, она приносит в бюджет более 125 миллиардов крон (около 5 миллиардов долларов), составляя около 3% ВВП. То, что мы в последний момент успеваем вскочить на подножку уходящего в лето "поезда", наверное, поможет удержать финансовые потери на уже подсчитанном специалистами уровне в 45%", - говорит Папеж.
Страны-соседи на паритете открывают границы
В схожей с Чехией ситуации, помимо Хорватии, находятся другие соседние небольшие страны, в целом благополучно пережившие коронавирус – Австрия, Словакия, а также чуть более отдаленные Венгрия, Болгария, Греция. В течение последних двух недель дипведомства этих стран вели активные переговоры о постпандемическом сотрудничестве. Практически все они уже открыли или откроют в ближайшее время на паритетных началах свои границы, при пересечении которых, как показал опыт проехавших в Хорватию чехов, нужны лишь подтверждение о транзите и ваучер о размещении в пункте назначения.
Папеж напоминает о том, что с понедельника возобновила полеты авиакомпания CSA Czech Airlines - "Чешские авиалинии".
Без роста цен в туротрасли не обойтись
Как предполагает Папеж, первые два-три месяца после возобновления своей деятельности авиакомпании вряд ли будут повышать цены на билеты, несмотря на увеличение объема работы и сокращение палубной вместимости в связи с поддержанием необходимых гигиенических норм.
"Авиакомпаниям тоже надо будет "прийти в себя", как бы заново "приручить" пассажиров, опасающихся после пандемии поездок в общественном транспорте всех видов. Но к осени цены на билеты, наверняка, возрастут, потому что у небольших авиакомпаний они и до нынешнего кризиса были на низшем пределе", - считает Папеж.
Стоит ожидать постепенного роста цен и в других сферах туристического бизнеса, говорит специалист. В гостиницах, ресторанах и кафе во всех странах теперь тоже вводятся строгие правила гигиены, например, отказ от шведских столов и кофемашин, расстояние между столиками не менее 1,5-2 метров, ограничение по количеству людей и времени занятий в фитнесс-центрах и спа, повышенная забота о чистоте помещений.
"То же самое ждет отдыхающих на морском побережье, в частности, увеличение социальной дистанции между лежаками на пляже и между купающимися в море. Все вышеназванные заведения, потерявшие немалые средства во время вынужденного простоя во время пандемии, волей-неволей должны будут, хотя бы частично, переложить свои дополнительные расходы на туристов", - говорит Папеж.
Рестарт домашнего отдыха
Вместе с тем, по словам специалиста, данный период многие страны постараются использовать для рестарта в развитии домашнего туризма. По его словам, власти Словении, например, выделяют по 200 евро каждому гражданину для размещения в местных гостиницах и питания в местном общепите.
А в Праге каждый постоялец гостиницы получит бесплатный ваучер на посещение городских достопримечательности или представлений в театрах, что должно побудить его остаться здесь на ночлег. Чем больше дней проведет гость в чешской столице, тем насыщеннее будет и его развлекательный ваучер.
"Определенным сюрпризом для деятелей турбизнеса было открытие властями Италии своей страны для зарубежных гостей. Наверное, поначалу туристы будут направляться на Сицилию или Сардинию, где число заразившихся было заметно меньшим, нежели в других частях этой страны. Но главное слово здесь будут иметь не турфирмы, а власти. Если правительство или МИД порекомендуют пока воздержаться от посещения Италии, все этим указанием будут руководствоваться. Например, МИД Словакии в четверг рекомендовал согражданам никуда пока не ездить", - сказал Папеж.
Специалист полагает, что без зарубежных поездок чехам в любом случае не обойтись, поскольку собственные туристические возможности у республики ограничены. В частности, практически на всё лето уже распроданы места в гостиницах в горных районах страны, невелика вместимость гостиниц и кемпингов у рек и озер. К тому же некоторые гостиницы, например, многозвездочные в Праге, планируют "придержать" открытие до конца лета или до осени, рассчитывая, что именно к этому времени возобновится поток богатых иностранных клиентов.
Миллион гостей в Праге в новогоднюю ночь
Минувший год был для Чехии весьма "урожайным" с точки зрения посетивших ее туристов. Только в Праге хотя бы одну ночь переночевали в гостиницах более 8 миллионов человек и еще несколько сотен тысяч воспользовались частным сектором через службы типа Airbnb. А новогоднюю ночь в чешской столице встречало более одного миллиона человек, что является новым рекордом для Праги. Эти показатели в 2020 году из-за коронавируса вряд ли будут превзойдены, тем не менее, замглавы Ассоциации туроператоров Ян Папеж надеется на успешное возобновление туристического сезона в республике.
В заключение еще несколько цифр – данные о числе туристов из разных стран, посетивших Чехию в первом квартале 2020 года (включая март, первый месяц карантина): Германия – 334,9 тысячи человек, Россия – 115,5 тысячи, Польша – 114 тысяч, Словакия – 106 тысяч, Великобритания – 94,4 тысячи, Италия – 56,5 тысячи человек.
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