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2020-05-25T10:10
https://ria.ru/20200525/1571935559.html
Глава Минфина Франции выступил за перенос распродаж на несколько недель
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РИА Новости

Глава Минфина Франции выступил за перенос распродаж на несколько недель

10:10 25.05.2020
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© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр поддерживает идею о переносе периода летних распродаж во Франции на несколько недель.
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. Все магазины, кроме продовольственных, оставались закрытыми в течение этого периода. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.

"Я много говорил с предпринимателями, надо заметить, что они потеряли много средств за эти несколько недель (карантина), магазины были закрыты – ни один евро не поступал в кассу. Им нужно восстановить поток денежных средств. Поэтому я поддерживаю перенос распродаж на несколько недель", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что распродажи должны начаться во Франции 24 июня. "Мы могли бы их перенести на 3-4 недели", - добавил министр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Брюно Ле МэрФранцияВ мире
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