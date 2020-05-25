Глава Минфина Франции выступил за перенос распродаж на несколько недель

"Я много говорил с предпринимателями, надо заметить, что они потеряли много средств за эти несколько недель (карантина), магазины были закрыты – ни один евро не поступал в кассу. Им нужно восстановить поток денежных средств. Поэтому я поддерживаю перенос распродаж на несколько недель", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.