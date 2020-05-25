Глава Минфина Франции выступил за перенос распродаж на несколько недель

ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр поддерживает идею о переносе периода летних распродаж во Франции на несколько недель.
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. Все магазины, кроме продовольственных, оставались закрытыми в течение этого периода. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.
"Я много говорил с предпринимателями, надо заметить, что они потеряли много средств за эти несколько недель (карантина), магазины были закрыты – ни один евро не поступал в кассу. Им нужно восстановить поток денежных средств. Поэтому я поддерживаю перенос распродаж на несколько недель", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.
Он отметил, что распродажи должны начаться во Франции 24 июня. "Мы могли бы их перенести на 3-4 недели", - добавил министр.
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