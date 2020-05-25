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2020-05-25T11:17
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Прежних доходов от нефти после пандемии не будет, считает Кудрин
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РИА Новости

Прежних доходов от нефти после пандемии не будет, считает Кудрин

10:09 25.05.2020 (обновлено: 11:17 25.05.2020)
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Добыча нефти в России после пандемии не снизится, но бюджет больше не будет получать таких доходов от ее продажи, как это было в последние 20 лет, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Какова будет роль нефти после пандемии? И до кризиса роль углеводородов в мире пересматривалась, в том числе в силу климатических изменений и дискуссий по поводу будущего планеты, теперь это становится еще более актуальным. Альтернативная энергетика становится все доступнее. Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет", - написал Кудрин в своей статье в газете "Коммерсант".
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По его мнению, это является важнейшим вызовом. "Ренту" теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других. Наступил тот самый критический момент для разворота от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий", - написал он.
Глава Cчетной палаты отмечает, что цифровым технологиям вирус страшен в меньшей мере, к тому же именно они обеспечивают совершенно революционные решения и изменение облика целых отраслей.
"Наше регулирование и госуправление тут опаздывают и не соответствуют этим вызовам. Об этом мы говорим давно. Запрос на новое качество госрегулирования сейчас крайне велик", - отмечает Кудрин.
Он напомнил, что после прихода нового правительства в январе 2020 года наметился вектор на перемены именно в этом направлении. "Надеюсь, этот вектор в силу кризиса станет еще более заметным", - заявил глава Счетной палаты.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлексей КудринСШАЭкономика
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